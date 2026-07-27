Crédito para entregador comprar veículos entra em vigor; veja as regras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha de crédito do programa Move Brasil voltada a entregadores e motociclistas profissionais começa a operar nesta segunda-feira (27), duas semanas após a data inicialmente prevista pelo governo federal.



As condições são de juros de 12,5% ao ano, financiamento de até 100% do valor do veículo, prazo de 48 meses para pagamento e carência de dois meses. Para mulheres, a taxa de juros é reduzida para 11,5% ao ano. Profissionais aprovados no programa poderão procurar um dos bancos participantes para solicitar o financiamento de motocicletas e bicicletas elétricas zero-quilômetro produzidas no país.

O programa utiliza recursos do Fiis (Fundo de Investimento em Infraestrutura Social) e conta com garantia do FGO (Fundo de Garantia de Operações), mecanismo criado para reduzir o risco das instituições financeiras e facilitar a concessão do crédito.

Profissionais motociclistas e entregadores são o público-alvo do programa iStock

O financiamento havia sido anunciado para começar em 13 de julho, mas foi adiado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Segundo a pasta, a mudança no cronograma foi necessária para concluir testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas envolvidos, a fim de garantir segurança e estabilidade no atendimento aos trabalhadores.



Quem pode participar? A linha é destinada a entregadores e motoristas profissionais que trabalham por aplicativos ou com carteira assinada. Entre os modelos contemplados estão motocicletas populares de até 160 cilindradas, como Honda CG 160, Honda Biz 125, Honda Bros 160, Yamaha Factor 150, Yamaha FZ15 e Yamaha Crosser, além de modelos elétricos da Yamaha e da Vammo.

- Motofretistas, mototaxistas e ciclistas profissionais contratados pelo regime CLT (Consolidação das Lei de Trabalho), desde que tenham pelo menos seis meses de carteira assinada na mesma empresa.



Como participar? Também é necessário possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria A para o financiamento de motocicletas.

1. Faça o cadastro na plataforma Move Brasil, usando a conta Gov.br

2. Aguarde a análise de elegibilidade, que pode levar até cinco dias úteis

3. Após a aprovação, procure uma instituição financeira participante para solicitar o financiamento

Quais veículos podem ser financiados?

O programa contempla apenas veículos novos produzidos no Brasil. Entre os modelos já habilitados pelo MDIC estão:

Honda

- Biz 125 EX

- CG 160 Cargo

- CG 160 Fan

- CG 160 Titan

- NXR 160 Bros CBS

- NXR 160 Bros ABS

Yamaha

- Factor 150 STD

- Factor 150 DX

- FZ15 ABS

- Crosser S ABS

- Crosser Z ABS

- Neos (elétrica)

Vammo

- VMoto Comfort 4 kW (com duas baterias)

- VMoto Comfort 4 kW (sem baterias)

Posso comprar uma moto usada?

Não. O programa financia apenas veículos zero-quilômetro de fabricação nacional.

Qual é a taxa de juros?

A taxa é de 12,5% ao ano para a maioria dos trabalhadores. Para mulheres, os juros caem para 11,5% ao ano.

É preciso dar entrada?

O programa prevê financiamento de até 100% do valor do veículo, mas a análise de crédito depende da instituição financeira.

Qual o prazo de pagamento

O financiamento tem prazo máximo de 48 meses, com carência de dois meses para o início do pagamento das parcelas, mas também depende de análise da instituição financeira.

Quais bancos particicipam?

Nesta etapa, estão habilitados Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Honda e Banco Yamaha.

Ter o cadastro aprovado garante o financiamento?

Não. A aprovação no programa apenas confirma que o trabalhador atende aos requisitos de participação. A liberação do crédito depende da análise feita pelo banco escolhido.



Quem tem nome negativado pode conseguir o financiamento? No programa Move Brasil voltado à compra de automóveis por motoristas de aplicativo, concessionárias relataram que muitos interessados tiveram o financiamento negado ou enfrentaram demora na resposta das instituições financeiras por causa da análise de crédito. A expectativa é que o mesmo procedimento seja adotado na linha destinada às motocicletas.

Depende. O governo informa que a avaliação de crédito é responsabilidade dos bancos participantes. Assim, pessoas com restrições financeiras podem ter o pedido recusado, mesmo que tenham sido aprovadas na etapa de elegibilidade do programa.

Quais documentos preciso apresentar?

Para ingressar no programa, não é necessário enviar documentos. Segundo o governo, ao autorizar o compartilhamento de dados na plataforma Gov.br, as informações necessárias são verificadas automaticamente.

Já o banco poderá solicitar documentos adicionais durante a análise do financiamento.

Posso financiar mais de uma moto?

Não. O programa permite apenas um veículo por CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

Minha plataforma não participa do programa? O que fazer?



O aplicativo informou que não sou elegível, mas cumpro os requisitos. Como recorrer? A orientação do governo é entrar em contato com a empresa e solicitar sua adesão ao Move Brasil.