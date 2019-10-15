Kanye West se incomoda com roupas "muito sexy" de Kim Kardashian

O rapper Kanye West e a esposa, a socialite Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kanyew.est

Kanye West, 42, e da socialite , 38, é um mar de rosas. Apesar de ambos estarem juntos há sete anos e terem quatro filhos, há algumas discussões de casal. Engana-se quem pensa que a vida amorosa do rapper, 42, e da Kim Kardashian , 38, é um mar de rosas. Apesar de ambos estarem juntos há sete anos e terem quatro filhos, há algumas discussões de casal.

E uma delas foi exibida no último episódio do reality que mostra a vida dos dois, "Keeping Up With the Kardashians". O rapper não gostou do look escolhido pela amada para marcar presença no Met Gala 2019, no começo do ano.

Na ocasião, ela optou por um vestido que valorizava suas curvas e que mostrava um decote. "Você é minha esposa e me afeta quando as fotos são muito sexy", disse ele. Kim rebateu. "Você espera a véspera para dizer que você não gostou? Você está me deixando ansiosa. Eu não preciso de mais nenhuma energia negativa", disparou.

Em seguida, ela aumentou o coro e bateu o pé pelo vestido. "Você me fez ser uma pessoa sexy e confiante. Não é porque você está em uma transformação que eu estou no mesmo lugar que você", disse.