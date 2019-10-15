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Maluma é chamado de gay após surgir em foto polêmica

Um dos comentários preconceituosos feitos na foto que o cantor postou o compara  ao cantor Ricky Martin

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 07:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 out 2019 às 07:15
O cantor Maluma Crédito: Reprodução/Instagram @maluma
Desde o último domingo (13) que o cantor colombiano Maluma, 25, vira alvo de uma polêmica. Por publicar uma imagem na qual aparece com as pernas cruzadas em uma poltrona, tem sido chamado de gay e recebido comentários homofóbicos.
Ver essa foto no Instagram

Mood después del show de MIAMI ?

Uma publicação compartilhada por MALUMA (@maluma) em

Seguidores de Maluma encheram a página do artista de comentários preconceituosos. Um deles compara o colombiano ao cantor Ricky Martin, este homossexual assumido. Um outro comentário de um brasileiro diz: "Depois os veadinhos reclamam de homofobia".
Até parte da imprensa estrangeira comentou de forma discriminatória a foto. O site de notícias venezuelano Notícias24 divulgou a foto do cantor com as pernas cruzadas e perguntava se ele teria "saído do armário".

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Maluma gravou em 2016 um clipe com Anitta, da a música "Sim ou Não". No vídeo, ambos chegam a protagonizar cenas quentes juntos. Um possível romance foi especulado na época, mas nunca confirmado.

Este vídeo pode te interessar

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