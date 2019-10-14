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Esposa de Carlos Sardenberg morre em São Paulo

A psicanalista Cybelle Weinberg Sardenberg estava internada no Hospital Albert Einstein tratando de um câncer

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 19:07

Publicado em 

14 out 2019 às 19:07
Psicanalista Cybelle Weinberg Sardenberg morre aos 69 anos em SP Crédito: Arquivo pessoal
A psicanalista Cybelle Weinberg Sardenberg morreu na manhã desta segunda-feira (14) aos 69 anos em São Paulo. Esposa do jornalista Carlos Sandenberg, ela lutava contra um câncer de mama havia dois anos e estava internada no Hospital Albert Einstein. A psicanalista deixa um filho do primeiro casamento.
No dia 8 de outubro, Carlos Sardenberg havia divulgado que ficaria afastado de suas atividades na rádio CBN e em telejornais do grupo Globo para acompanhar o tratamento de um familiar. O corpo de Cybelle foi velado na tarde desta segunda-feira (14), na Funeral Home. A família não deu detalhes do enterro.

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Formada em Filosofia pela PUC-SP, Cybelle era mestre em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora da Clínica de Estudos e Pesquisas em Psicanálise da Anorexia e Bulimia e coordenadora-geral da Casa Viva, Clínica de Tratamento dos Transtornos Alimentares. Ela organizou e escreveu livros como "Por que Estou Assim? Os Momentos Difíceis da Adolescência", "Geração Delivery - Adolescer no Mundo Atual" e "Do Altar às Passarelas - da Anorexia Santa à Anorexia Nervosa".

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