Esposa de Carlos Sardenberg morre em São Paulo

Psicanalista Cybelle Weinberg Sardenberg morre aos 69 anos em SP Crédito: Arquivo pessoal

A psicanalista Cybelle Weinberg Sardenberg morreu na manhã desta segunda-feira (14) aos 69 anos em São Paulo. Esposa do jornalista Carlos Sandenberg, ela lutava contra um câncer de mama havia dois anos e estava internada no Hospital Albert Einstein. A psicanalista deixa um filho do primeiro casamento.

No dia 8 de outubro, Carlos Sardenberg havia divulgado que ficaria afastado de suas atividades na rádio CBN e em telejornais do grupo Globo para acompanhar o tratamento de um familiar. O corpo de Cybelle foi velado na tarde desta segunda-feira (14), na Funeral Home. A família não deu detalhes do enterro.