Cantor Jota Bruno morre após bater carro em árvore em rodovia do MS

O cantor sertanejo Bruno Henrique Fávaro, 29, conhecido como Jota Bruno, morreu na madrugada deste sábado (24), ao se envolver em um acidente de trânsito na cidade de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Jota Bruno seguia carreira solo atualmente, mas já tinha feito dupla com Murilo e com Rodrigo. Amigos e parentes postaram mensagens em homenagem a ele nas redes sociais. "Nunca esquecerei você. Sua humildade, tua risada", afirmou um seguidor. "Vá em paz amigo, nunca vou te esquecer, um cara que sempre me colocou pra cima", disse outro.