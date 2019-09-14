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Sertanejo

Cantor Jota Bruno morre após bater carro em árvore em rodovia do MS

As causas do acidente ainda serão apuradas

Publicado em 

14 set 2019 às 12:34

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 12:34

Cantor sertanejo Jota Bruno morre após bater carro em árvore em rodovia do MS Crédito: Facebook
O cantor sertanejo Bruno Henrique Fávaro, 29, conhecido como Jota Bruno, morreu na madrugada deste sábado (24), ao se envolver em um acidente de trânsito na cidade de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. As causas do acidente ainda serão apuradas.
Segundo a Polícia Civil, Jota Bruno voltava sozinho da cidade de Salto del Guairá, no Paraguai, quando perdeu o controle do veículo a bateu em uma árvores, na altura do km 13 da rodovia BR-463, já em Mundo Novo, onde morava. Ele morreu no local. Nenhum outro carro se envolveu na batida.
Jota Bruno seguia carreira solo atualmente, mas já tinha feito dupla com Murilo e com Rodrigo. Amigos e parentes postaram mensagens em homenagem a ele nas redes sociais. "Nunca esquecerei você. Sua humildade, tua risada", afirmou um seguidor. "Vá em paz amigo, nunca vou te esquecer, um cara que sempre me colocou pra cima", disse outro.

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