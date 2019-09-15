Morre em São Paulo o cantor português Roberto Leal

O cantor Roberto Leal Crédito: Divulgação/blog oficial Vasco.com.br

Morreu neste domingo, 15, o cantor português Roberto Leal, de 67 anos. Internado desde a segunda-feira (9), Leal teve falência múltipla de órgãos, de acordo com seu empresário. O cantor fazia tratamento de câncer havia três anos. Leal deixa a mulher e três filhos.

O velório do artista será aberto ao público e acontece na Casa de Portugal (av. da Liberdade, 602), região central da cidade, na segunda-feira (16), das 7h às 14h.

O enterro está marcado para as 15h, no Cemitério Congonhas (r. Ministro Álvaro de Sousa Lima, 101), na zona sul de São Paulo.

Roberto Leal, nome artístico de António Joaquim Fernandes, nasceu em Macedo de Cavaleiros no dia 27 de novembro de 1951.

No Brasil desde 1962, quando tinha 11 anos, Leal ficou famoso em 1971 com o lançamento da música Arrebita, do refrão: Ai, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. A canção ganharia 24 anos depois uma famosa paródia composta pela banda Mamonas Assassinas, que imitava os trejeitos do cantor português em Vira-Vira.

Torcedor ilustre da Portuguesa, Leal foi um dos autores do novo hino do clube e, em 2015, ajudou o time, que vive uma prolongada crise financeira, a conseguir um novo patrocinador.

Segundo o jornal português Diário de Notícias, há dois anos ele descobriu que estava com câncer e tinha perdido a visão de um olho.

Em 2018, o cantor se candidatou a deputado estadual em São Paulo pelo PTB e obteve 8.273 votos, mas não se elegeu.