Na torcida!

Mini miss capixaba representa o Brasil em concurso de beleza de Paris

Alice Stange está a caminho da Europa para participar do Miss Face of The World 2019, concurso de beleza internacional; aos 7 anos ela atualmente é Mini Miss Brasil

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 14:06
  Crédito: Bhia Correia Fotografia
A nossa Alice Stange Martins, de 7 anos, está aterrissando na Inglaterra nesta quinta-feira (1º) para ir direto para o Miss Face of The World 2019, concurso de beleza internacional no qual a capixaba vai representar o Brasil. O evento começa nas terras da rainha Elizabeth II, mas em seguida a pequena irá passear pela Eurodisney até chegar a Paris, na França, onde o concurso terá continuidade. A etapa final, no entanto, acontece de volta ao Reino Unido, na cidade de Folkestone.
  Crédito: Bhia Correia Fotografia
Natural de Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Espírito Santo, a pequena foi acompanhada do pai à Europa e, atualmente, ostenta o título de Mini Miss Brasil 2018. Antes disso, já tinha sido eleita Mini Miss Santa Maria de Jetibá 2018 e Miss Espírito Santo Mini 2018, quando foi descoberta por Ivete e Thays do Espírito Santo, detentoras da franquia de beleza no Estado.
  Crédito: Bhia Correia Fotografia
Depois de ganhar a edição estadual daquele ano, Alice passou a se preparar a todo vapor para o concurso nacional, que ela viria a ganhar mais tarde. "Ela já estava preparada, a gente sabia que tinha potencial e ela se destacou. Foi lindo", diz Thays, que está acompanhando remotamente a ida da capixaba à Europa.
  Crédito: Bhia Correia Fotografia
"Desta vez ela foi com o pai e o concurso, que é internacional, vai até o próximo dia 7, quando devem sair os resultados finais. Mas também estamos confiantes e sabemos que ela está mais que preparada", completa a organizadora do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen.
  Crédito: Bhia Correia Fotografia

INSCRIÇÕES PARA O MISS ESPÍRITO SANTO MINI, MIRIM, JUVENIL E TEEN 2019

Neste ano, o concurso que elege as jovens mais bonitas do Espírito Santo acontecerá em espaço de eventos de Vitória, no dia 14 de dezembro. Até o próximo dia 10 de novembro, jovens de 1 até 26 anos podem se inscrever nas categorias de que dispõe o evento por meio de inscrição online via link do WhatsApp

