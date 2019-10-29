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4 aninhos da Laura!

Fotos: Laura, neta de Roberto Carlos, ganha festão de aniversário

A pequena, filha de Dudu Braga, que recentemente foi curado de um câncer de pâncreas, ganhou festa com tema de 'Aladim'

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 08:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 08:50
Convidados e família cantam "parabéns pra você" para Laura, de 4 anos, neta de Roberto Carlos Crédito: Leo Franco/Divulgação
Laura, de 4 anos, celebrou nova idade no último fim de semana em cerimonial de São Paulo com os salões serpentinados por décor à la "Aladim". A neta de Roberto Carlos se vestiu de Jasmine, a princesa do filme da Disney, e recebeu seus convidados, além de famosos que prestigiaram o festão ao lado do avõ, como WanderléaLuciana GimenezAdriane Galisteu e Rafael Braga - este último é tio da pequena. 
O evento reuniu cerca de 200 convidados e tudo foi escolhido pela própria Lalá - como é chamada a bonitinha pelos mais chegados. O bolo, de cinco andares, imitava o castelo da princesa Jasmine e Aladim, bem como os dois mil doces que foram encomendados para o meeting. 
Todos os convidados levaram para casa ainda uma bolsa com o tema do aniversário com objetos para serem usados na praia e um fone de ouvido como lembrança da noite. 
Decoração do festão de aniversário de Laura, de 4 anos, neta de Roberto Carlos Crédito: Leo Franco/Divulgação
Decoração do festão de aniversário de Laura, de 4 anos, neta de Roberto Carlos Crédito: Leo Franco/Divulgação
O cantor capixaba Roberto Carlos e a neta, Laura Crédito: Leo Franco/Divulgação
O festão de aniversário de Laura, de 4 anos, neta do cantor capixaba Roberto Carlos Crédito: Reprodução/Instagram @lollo;tenucci
O festão de aniversário de Laura, de 4 anos, neta do cantor capixaba Roberto Carlos Crédito: Reprodução/Instagram @lollo;tenucci
Laura, neta de Roberto Carlos, comemora 4 anos de idade ao lado do pai, Dudu Braga, e mãe Crédito: Leo Franco/Divulgação

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