Fotos: Laura, neta de Roberto Carlos, ganha festão de aniversário

Laura, de 4 anos, celebrou nova idade no último fim de semana em cerimonial de São Paulo com os salões serpentinados por décor à la "Aladim". A neta de Roberto Carlos se vestiu de Jasmine, a princesa do filme da Disney, e recebeu seus convidados, além de famosos que prestigiaram o festão ao lado do avõ, como Wanderléa, Luciana Gimenez, Adriane Galisteu e Rafael Braga - este último é tio da pequena.
O evento reuniu cerca de 200 convidados e tudo foi escolhido pela própria Lalá - como é chamada a bonitinha pelos mais chegados. O bolo, de cinco andares, imitava o castelo da princesa Jasmine e Aladim, bem como os dois mil doces que foram encomendados para o meeting.
Todos os convidados levaram para casa ainda uma bolsa com o tema do aniversário com objetos para serem usados na praia e um fone de ouvido como lembrança da noite.