Wanessa diz que perdoaria traição e fala de mais filho com Marcus Buaiz

Wanessa Camargo já é mãe de José Marcus, de 7 anos, e João Francisco, de 5 anos, frutos de seu casamento com Marcus Buaiz. No entanto, a cantora não descarta aumentar a família: "Adoro ser mãe e queria mais filhos, porém quero focar na minha carreira, mas não descartei a possibilidade", disse ela, em entrevista ao Gshow.
"Imagino meu terceiro filho, se eu tiver, daqui uns 3 anos. O mais velho estaria com 10 anos, iria me ajudar e vou precisar de um bebezinho para matar a saudade", justificou.
Ela e Marcus são casados há 12 anos e, por isso, Wanessa tocou no assunto traição durante o papo. "É importante entender que vamos ter momentos difíceis, mas que a nossa missão de construção é maior do que qualquer outra coisa", afirmou.
Ela ainda disse que perdoaria, sim, uma traição: "Tudo depende da forma como aconteceu. Se foi apenas um desejo momentâneo, que não tenha a ver com a lealdade, se é um cara incrível em casa, se temos uma construção bonita de amor e lealdade... Mas quero que seja sincero. Se mentir para mim, é mais grave".