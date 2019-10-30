Wanessa diz que perdoaria traição e fala de mais filho com Marcus Buaiz

O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, com os filhos José Marcus e João Francisco Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz

Wanessa Camargo já é mãe de José Marcus, de 7 anos, e João Francisco, de 5 anos, frutos de seu casamento com Marcus Buaiz . No entanto, a cantora não descarta aumentar a família: "Adoro ser mãe e queria mais filhos, porém quero focar na minha carreira, mas não descartei a possibilidade", disse ela, em entrevista ao Gshow.

"Imagino meu terceiro filho, se eu tiver, daqui uns 3 anos. O mais velho estaria com 10 anos, iria me ajudar e vou precisar de um bebezinho para matar a saudade", justificou.

Ela e Marcus são casados há 12 anos e, por isso, Wanessa tocou no assunto traição durante o papo. "É importante entender que vamos ter momentos difíceis, mas que a nossa missão de construção é maior do que qualquer outra coisa", afirmou.