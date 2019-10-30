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Wanessa diz que perdoaria traição e fala de mais filho com Marcus Buaiz

Wanessa Camargo é casada com o empresário capixaba Marcus Buaiz há 12 anos e já tem dois filhos, mas pensa em um terceiro herdeiro com o bonitão; ela também disse que perdoaria traição, ao Gshow

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 08:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 08:39
O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, com os filhos José Marcus e João Francisco Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz
Wanessa Camargo já é mãe de José Marcus, de 7 anos, e João Francisco, de 5 anos, frutos de seu casamento com Marcus Buaiz. No entanto, a cantora não descarta aumentar a família: "Adoro ser mãe e queria mais filhos, porém quero focar na minha carreira, mas não descartei a possibilidade", disse ela, em entrevista ao Gshow. 
"Imagino meu terceiro filho, se eu tiver, daqui uns 3 anos. O mais velho estaria com 10 anos, iria me ajudar e vou precisar de um bebezinho para matar a saudade", justificou. 
Ela e Marcus são casados há 12 anos e, por isso, Wanessa tocou no assunto traição durante o papo. "É importante entender que vamos ter momentos difíceis, mas que a nossa missão de construção é maior do que qualquer outra coisa", afirmou.

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Ela ainda disse que perdoaria, sim, uma traição: "Tudo depende da forma como aconteceu. Se foi apenas um desejo momentâneo, que não tenha a ver com a lealdade, se é um cara incrível em casa, se temos uma construção bonita de amor e lealdade... Mas quero que seja sincero. Se mentir para mim, é mais grave".

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