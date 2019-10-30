Rafael Zulu põe corpão para jogo em foto sexy na piscina

Nos comentários, os internautas só souberam rasgar elogios: "Lindo", disse um. Enquanto outro comentou: "Que maravilha, hein!". Uma fã completou: "Vem ser verão aqui, vem".

Mas é melhor todo mundo ir baixando a bola nesse sentido. Sabe porque? Em outubro ele assumiu o relacionamento com a blogueira fitness Aline Becker. Na ocasião, em entrevista ao jornal Extra, ele disse: "O Neymar, Bruninho e o Medina, os solteiros do grupo, sempre soltam uma zoação. Mas é uma brincadeira sadia. Disseram: 'Perdemos um guerreiro".