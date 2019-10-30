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Vem, verão!

Rafael Zulu põe corpão para jogo em foto sexy na piscina

Ator Rafael Zulu posou dando aquele sorrisinho e com o corpão exposto na web; na legenda, disse que é do verão e sugeriu que mais fotos quentes estão por vir

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 08:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 08:04
O ator Rafael Zulu Crédito: Chivas Brasil/Divulgação
Rafael Zulu usou a web para esquentar a temperatura dos fãs nesta terça-feira (29). Ao compartilhar uma foto sensual na piscina, o bonitão surgiu exibindo o corpão
Se não bastasse, escreveu na legenda do clique: "Não tem jeito... Sou do verão". 
Ver essa foto no Instagram

Não tem jeito... sou VERÃO !!! ??

Uma publicação compartilhada por Rafael Zulu (@rafaelzulu) em

Nos comentários, os internautas só souberam rasgar elogios: "Lindo", disse um. Enquanto outro comentou: "Que maravilha, hein!". Uma fã completou: "Vem ser verão aqui, vem". 

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Mas é melhor todo mundo ir baixando a bola nesse sentido. Sabe porque? Em outubro ele assumiu o relacionamento com a blogueira fitness Aline Becker. Na ocasião, em entrevista ao jornal Extra, ele disse: "O Neymar, Bruninho e o Medina, os solteiros do grupo, sempre soltam uma zoação. Mas é uma brincadeira sadia. Disseram: 'Perdemos um guerreiro".

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