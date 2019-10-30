Aos 95 anos, mãe de Jorge Fernando vai a velório de cadeira de rodas

Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, compareceu ao velório do filho numa cadeira de rodas na manhã desta terça-feira, 29, no Teatro Leblon, zona sul do Rio.
Hilda Rebello, que também é atriz, recebeu o carinho de amigos e familiares durante o velório do diretor, incluindo Marieta Severo, que consolou a idosa enquanto acariciava a mão dela.
Dona Hilda, como costuma ser chamada, começou a carreira artística por incentivo do filho. Ela entrou para o curso de teatro Tablado, no Rio de Janeiro, aos 62 anos e estreou na peça Uma História de Boto Vermelho seis anos depois, em 1994.
Sua primeira atuação na Globo foi na novela Que Rei Sou Eu, como ama Zefa. E seu mais recente trabalho foi em Haja Coração, de 2016.
Diversas personalidades compareceram à cerimônia. Dentre elas, Xuxa, Eriberto Leão, Claudia Raia, Silvio de Abreu, Angélica, Luciano Huck e Regina Casé, Edson Celulari e Débora Nascimento.