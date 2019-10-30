Aos 95 anos, mãe de Jorge Fernando vai a velório de cadeira de rodas

Hilda Rebello, de 95 anos, mãe de Jorge Fernando, é amparada pela atriz Marieta Severo no velório do filho

Dona Hilda, como costuma ser chamada, começou a carreira artística por incentivo do filho. Ela entrou para o curso de teatro Tablado, no Rio de Janeiro, aos 62 anos e estreou na peça Uma História de Boto Vermelho seis anos depois, em 1994.