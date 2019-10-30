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Força, dona Hilda!

Aos 95 anos, mãe de Jorge Fernando vai a velório de cadeira de rodas

Hilda Rebello foi amparada pela atriz Marieta Severo assim que chegou ao velório do filho, Jorge Fernando, de cadeira de rodas, no Teatro Leblon, no Rio

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 07:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 07:52
Hilda Rebello, de 95 anos, mãe de Jorge Fernando, é amparada pela atriz Marieta Severo no velório do filho Crédito: Reprodução/Instagram @contaaiwanda
Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, compareceu ao velório do filho numa cadeira de rodas na manhã desta terça-feira, 29, no Teatro Leblon, zona sul do Rio.
Hilda Rebello, que também é atriz, recebeu o carinho de amigos e familiares durante o velório do diretor, incluindo Marieta Severo, que consolou a idosa enquanto acariciava a mão dela.
Dona Hilda, como costuma ser chamada, começou a carreira artística por incentivo do filho. Ela entrou para o curso de teatro Tablado, no Rio de Janeiro, aos 62 anos e estreou na peça Uma História de Boto Vermelho seis anos depois, em 1994.

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Sua primeira atuação na Globo foi na novela Que Rei Sou Eu, como ama Zefa. E seu mais recente trabalho foi em Haja Coração, de 2016.
Diversas personalidades compareceram à cerimônia. Dentre elas, Xuxa, Eriberto Leão, Claudia Raia, Silvio de Abreu, Angélica, Luciano Huck e Regina Casé, Edson Celulari e Débora Nascimento.

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