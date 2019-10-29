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Kid Bengala exibe pênis a Geisy Arruda e confessa que já broxou

Ator pornô disse também que já transou com mais de sete mil mulheres, já foi parar no hospital por ereção de cinco horas e expôs o próprio pênis para Geisy ter certeza quanto ao tamanho do órgão

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 09:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 09:02
A entrevistadora Geisy Arruda e o ator pornô Kid Bengala Crédito: Reprodução/YouTube Ponto G - Geisy Arruda
O ator pornô Kid Bengala foi quem esteve na berlinda durante o último "Ponto G", programa comandado por Geisy Arruda no YouTube. Durante o papo, ele conseguiu deixar a loira sem graça, mas não é para menos. Ao questionar o tamanho do pênis do colega, o entrevistado decidiu exibi-lo para a entrevistadora mesmo tirar suas conclusões. 
Em outro momento, Kid Bengala ainda flertou com Geisy, dizendo que ela seria sua "mulher ideal". 
"Do meu público, 99% é masculino. Tenho dois tamanhos (de pênis). O original é de 27 cm. O comercial são 33 cm", brincou ele nos estúdios da produtora Brasileirinha, de vídeos adultos, onde o bate-papo aconteceu. 

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O ator, que disse que já transou com mais de sete mil mulheres ao longo da vida, também lembra que broxou duas vezes nesse meio tempo. Uma vez quando tinha 19 anos, com uma namorada prostituta, e outra já como ator pornô ao gravar uma cena. 

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