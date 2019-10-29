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Roberto Carlos abre o jogo sobre namoro, câncer do filho e neta: 'Fé'

Em entrevista ao TV Fama, cantor capixaba soltou o verbo sobre amores, como ficou quando soube do câncer do filho Dudu e turnês pelo mundo no aniversário de 4 anos de uma de suas sete netas, a Laura

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 08:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 08:37
O cantor Roberto Carlos e sua neta, Laura Crédito: Leo Franco
Roberto Carlos, de 78 anos, não teve papas na língua para comentar sobre seus amores, o câncer do filho, Dudu Braga, turnês pelo mundo e tudo isso no aniversário de uma de suas sete netas, a Laura, de 4 anos. Quando ficou sabendo da doença do primogênito, o cantor capixaba estava em turnê pelos Estados Unidos e lembrou os primeiros instantes depois do baque inicial da notícia. 
"Foi uma pancada. Fiquei tonto. Eu me emociono, foi uma pancada daquelas, disse 'vai dar certo, acredite que vai dar certo. Vamos fazer de tudo, vamos acreditar'. E está dando certo. Eu tenho certeza que ele está 100% curado, não tenha dúvida", disse, em entrevista ao TV Fama na noite desta segunda (28). 
> Pré-venda para filme de Roberto Carlos em 3D começa no dia 31
Ele avalia que a fé é muito importante em sua vida e destaca: "Eu tenho uma visão muito equilibrada da fé, acho que ela ajuda, impulsiona. A gente quando tem fé acredita que as coisas vão ficar bem, e isso ajuda muito".

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Desta vez, o capixaba também disse que está pronto para o amor, mas fez bastante mistério durante a entrevista sobre sua real situação civil. "Para isso (o amor) não precisa fé, não (risos). Isso é só a gente observar e se colocar à disposição. Não tenho medo do amor. De música eu entendo um bocadinho, mas de amor eu entendo um bocado", brinca. 

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