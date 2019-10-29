Roberto Carlos abre o jogo sobre namoro, câncer do filho e neta: 'Fé'

O cantor Roberto Carlos e sua neta, Laura Crédito: Leo Franco

Roberto Carlos , de 78 anos, não teve papas na língua para comentar sobre seus amores, o câncer do filho, Dudu Braga , turnês pelo mundo e tudo isso no aniversário de uma de suas sete netas, a Laura, de 4 anos. Quando ficou sabendo da doença do primogênito, o cantor capixaba estava em turnê pelos Estados Unidos e lembrou os primeiros instantes depois do baque inicial da notícia.

"Foi uma pancada. Fiquei tonto. Eu me emociono, foi uma pancada daquelas, disse 'vai dar certo, acredite que vai dar certo. Vamos fazer de tudo, vamos acreditar'. E está dando certo. Eu tenho certeza que ele está 100% curado, não tenha dúvida", disse, em entrevista ao TV Fama na noite desta segunda (28).

Ele avalia que a fé é muito importante em sua vida e destaca: "Eu tenho uma visão muito equilibrada da fé, acho que ela ajuda, impulsiona. A gente quando tem fé acredita que as coisas vão ficar bem, e isso ajuda muito".