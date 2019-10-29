Após ser ridicularizado por miss, entregador ganha moto

A Miss Mato Grosso Bruna Figueiredo Crédito: Muryllo Lorensoni

O entregador de comida Luiz André, 22, que foi ridicularizado por uma miss por usar uma bicicleta para entregar comida, acabou sendo recompensado em um programa de TV de Cuiabá (MT).

Entregador ridicularizado por miss na internet ganha moto nova ao vivo em programa de TV Crédito: TV Cidade Verde/Reprodução

Ele ganhou uma moto de uma concessionária e se emocionou no momento da entrega do presente. O rapaz é órfão de mãe e não sabe do paradeiro do pai. Ele também ganhou o valor para pagar a carteira de habilitação para motos.

"Quero agradecer a Deus, a quem me apoiou, aos entregadores que trabalham dia e noite, aos meus parentes", disse, emocionado.

"Eu lamento profundamente pelo fato, apesar de jamais haver maldade em meu coração quanto ao que postei, sei que a interpretação é individual, e respeitando e entendendo isto, de ter me expressado de mal forma, pois não foi minha intenção debochar ou zombar com o rapaz, seu meio de transporte, ou do emprego que exerce", escreveu ela, na nota divulgada em perfil na rede social.