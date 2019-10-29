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Polêmica

Após ser ridicularizado por miss, entregador ganha moto

A miss Bruna Figueiredo tinha postado vídeo polêmico na web sobre o rapaz e foi hostilizada, perdeu o título, mas disse que tudo não passava de uma brincadeira

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 08:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 08:01
A Miss Mato Grosso Bruna Figueiredo Crédito: Muryllo Lorensoni
O entregador de comida Luiz André, 22, que foi ridicularizado por uma miss por usar uma bicicleta para entregar comida, acabou sendo recompensado em um programa de TV de Cuiabá (MT).
> Miss debocha de entregador, perde título e justifica: "Brincadeira"
Entregador ridicularizado por miss na internet ganha moto nova ao vivo em programa de TV Crédito: TV Cidade Verde/Reprodução
Ele ganhou uma moto de uma concessionária e se emocionou no momento da entrega do presente. O rapaz é órfão de mãe e não sabe do paradeiro do pai. Ele também ganhou o valor para pagar a carteira de habilitação para motos.
"Quero agradecer a Deus, a quem me apoiou, aos entregadores que trabalham dia e noite, aos meus parentes", disse, emocionado.
Miss Campo Novo de Parecis, Bruna Figueiredo, 21, foi duramente criticada por zombar de um entregador por ele estar de bicicleta. Em mensagem após a repercussão, ela se desculpou após perder a coroa. Figueiredo disse que estavam "usando de má-fé" [essa situação] pelo fato de atualmente ser conhecida pelo mérito que obteve com o concurso Miss Mato Grosso.

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"Eu lamento profundamente pelo fato, apesar de jamais haver maldade em meu coração quanto ao que postei, sei que a interpretação é individual, e respeitando e entendendo isto, de ter me expressado de mal forma, pois não foi minha intenção debochar ou zombar com o rapaz, seu meio de transporte, ou do emprego que exerce", escreveu ela, na nota divulgada em perfil na rede social.
Na última quinta (24), Bruna Figueiredo publicou em seu stories um vídeo no qual zombava do rapaz que usava uma bicicleta para entregar comida. "Eu não acredito. Está ruim para mim, está ruim para você, está ruim até para o Uber Eats. Olha isso daqui. Não é desmerecendo o trabalho do menino, mas é ai que você vê o porque sua comida chega atrasada. A pessoa além de estar de bicicleta, está na marcha lenta, não está conseguindo subir a ladeira", disse a modelo no vídeo, que viralizou nas redes sociais.

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