Andressa Urach fala de culpa após masturbação e pede perdão a abusador

A apresentadora Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial

Não seria novidade para ninguém que o novo livro de Andressa Urach , "Desejos da Alma", já ia chegar às prateleiras abalando. Afinal, em sua primeira obra a ex-prostituta já tinha feito sucesso revelando segredos de sua vida e em entrevista adiantou que a segunda edição não seria diferente.

Desta vez, a bonita já falou de sífilis que contraiu, dinheiro de prostituição e até de namoro com traficante, que quase foi preso com ela em uma blitz. No entanto, o papo de agora é perdão a abusador sexual e, é claro, tudo sobre sua castidade.

"Fui prostituta e viciada e abri mão de ter relação sexual antes do casamento. Nunca mais assisti a filmes pornográficos e abri mão do vício em masturbação. No início, foi muito difícil negar as minhas vontades; o desejo vinha, mas eu me esforçava para manter o autocontrole. Eu dizia não aos meus desejos! Depois da conversão, caí em tentação e me masturbei. Veio a culpa, a acusação e a sensação de estar fazendo algo errado. Eu me arrependi, pedi perdão para Deus, orei muito pedindo ajuda d'Ele para vencer meus hábitos antigos. Até conseguir negar totalmente a vontade" Andressa Urach - Ex-Miss Bumbum, em trecho de "Desejos da Alma"

"Se o Senhor Jesus não tivesse me resgatado, eu poderia estar presa neste momento No passado, antes de me converter, costumava entra com drogas nas baladas. Por muito pouco não fui presa ao passar por uma batida policial. Tinha um namorado que era foragido da policial. Para piorar, ele estava portando uma granada e uma pistola ilegalmente. O policial, na blitz, me reconheceu e deixou nosso carro passar. Um alívio", escreveu, em trecho do novo livro.

Recentemente, Urach buscou seus ex-colegas de "A Fazenda", reality que participou, e pediu perdão a eles. Mesma coisa que fez com seu pai de criação, que a abusou sexualmente dos 2 anos 8 anos: "Tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida: liguei para o homem que abusou de mim sexualmente. Não foi algo fácil de se fazer. Depois de muita oração, votos e jejum, disse por telefone que o perdoava e, mesmo não sendo culpada, também pedi perdão a ele. Não me justifiquei, apenas pedi perdão".

ex-Miss Bumbum também fez uma doação do dinheiro que ganhou como prostituta. Atualmente vive de aplicações e do que ganha como apresentadora.