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Larissa Manoela diz que usa fralda em shows: 'Já fiz xixi no palco'

Cantora fez declaração no Altas Horas deste sábado (27)

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 08:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 08:01
A atriz Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela
Todo mundo vê a parte boa dos shows de Larissa Manoela, 18, mas ninguém sabe dos problemas que surgem no decorrer da apresentação. A cantora revelou para Serginho Groisman, no Altas Horas deste sábado (26), que já fez até xixi no palco.
"A gente fica cantando, bebe muita água e trabalha muito o diafragma, aí a bexiga vem aqui. Um certo dia pressionei, o diafragma foi junto com a bexiga e o xixi não ficou. Foi um desespero!", contou, aos risos. 
> Vídeo: ex de Larissa Manoela diz que já "pegou" enteada de Bolsonaro
Depois do constrangimento, a cantora garante que tomou providências: "Agora eu uso fralda. Depois de um longo tempo, a gente acha que nunca mais vai precisar de novo e precisa". Ela contou também que deixa um balde estrategicamente posicionado próximo ao local da troca de figurinos para emergências. 
"No último show pedi para darem uma arrumada no palco, colocarem uma música de fundo, para ir usar o baldinho. Dessa vez estava sem a fralda." 
O episódio do xixi foi logo no início da apresentação. No show, que tem quatro blocos, a cantora conta que se molhou toda no segundo. "O que me salvou foi que eu estava com um vestido longo. Ninguém viu. Só eu sei a minha frustração de ter feito xixi no palco, no meu sapato e na minha roupa."
A artista está, atualmente, se dividindo entre a novela "As Aventuras de Poliana" (SBT) e o trabalho na música com o seu novo disco "Além do Tempo". Ela confessou recentemente ao F5 que passa por um momento de transição e amadurecimento na carreira.

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Sobre o álbum, as 12 faixas têm algumas escolhas românticas, mas a maior parte vem com as batidas de produtores que trabalham com artistas como MC Lan, Lexa e Luísa Sonza. Mas, para ela, as mudanças devem ser feitas de um jeito sutil. A cantora não vai deixar de lado seu público de "As Aventuras de Poliana", nem quer desagradar àqueles que estão crescendo junto com ela.
"Estou virando a chavinha de uma forma delicada por conta desse público infantojuvenil que me segue, que gosta muito dos meus trabalhos. É um grande momento de descobertas que estou dividindo com os fãs", afirma.

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