Diretor de grandes sucessos, Jorge Fernando morre aos 64 anos no RJ

O ator e diretor Jorge Fernando morreu na noite deste domingo, 27, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no hospital Copa Star, em Copacabana, desde a tarde, após ter um aneurisma. Segundo o hospital, a causa da morte foi uma parada cardíaca em decorrência do aneurisma.
Em 2017, Jorginho, como era conhecido, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Em julho daquele ano, ele participou do programa Mais Você para falar sobre sua reabilitação e emocionou a apresentadora Ana Maria Braga. "Tive um grande aprendizado. Você fica com medo de morrer, de morrer para a vida. Aí aprende a saborear cada momento", disse o diretor à época.
O último trabalho de Jorginho foi na direção artística da novela Verão 90, no primeiro semestre de 2019. Jorge Fernando de Medeiros Rabello iniciou a carreira como ator em 1978 na série 'Ciranda, Cirandinha', da TV Globo. Ele é filho da atriz Hilda de Medeiros Rebello. Artistas e colegas de Jorge Fernando se pronunciaram nas redes sociais em memória ao amigo.
A diretora Glória Perez escreveu "Mais um amigo querido indo embora tão cedo! você vai fazer tanta falta, Jorginho, com sua alegria, seu entusiasmo, seu talento... Sem palavras aqui!" Walcyr Carrasco também se manifestou: Meu querido Jorge Fernando morreu!!!! Fizemos lindas novelas juntos como Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea e Eta Mundo Bom! Todas grandes sucessos de público porque ele era genial. Vai alegrar o céu Jorginho com seu humor, sua alegria!!!! Adeus adeus! Você vai fazer falta!!!"
O ator Marcelo Adnet postou no Twitter: Que pena a partida precoce do grande Jorge Fernando. Boom! Lembrarei dele pela simpatia e sua grande energia sempre! Muito carinho e força à Dona Hilda Rabello.