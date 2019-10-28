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"Conteúdo sensível"

Xuxa surge seminua e tem foto censurada no Instagram

Foto de apresentadora sem a parte de cima do biquíni foi considerada com 'conteúdo sensível'; no clique, sua cadela Dana também está em evidência

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 08:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 08:09
A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Blad Meneghel
Xuxa Menghel, 56, teve uma foto censurada pelo Instagram neste domingo (27). A imagem, em que aparece deitada tomando sol sem a parte de cima do biquíni, aparece com uma marcação de "conteúdo sensível". Ao lado da cadela Dana, a apresentadora não expõe nenhuma parte íntima na publicação.
"Meu amor Junno Andrade foi pro teatro (um casamento feliz) e eu resolvi pegar o final de sol na laje com Dana", escreveu na legenda. O marido chegou a comentar a publicação de Xuxa: "Mas quando eu voltar, quero conferir o bronze hehehe". 
A rede social, entretanto, manteve a foto no perfil da apresentadora, mas embaçada. O aviso que aparece na publicação diz: "Esta foto contém conteúdo sensível, o qual algumas pessoas podem achar ofensivo ou perturbador". Ainda assim, é possível verificar a imagem clicando no inferior da tela da publicação. 

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Recentemente, em evento em prol da ONG Serendipidade, que ela é embaixadora, Xuxa declarou que seu lado humanitário deu bons frutos na filha, Sasha Meneghel, 21. "A fé da Sasha é mais forte que a minha. Ela quer passar o Natal e ano novo na África ajudando as pessoas, ela se considera uma missionária", revelou.
A apresentadora declarou, também, que não vê a hora de ser avó, embora saiba que ainda é cedo. "É o que eu mais quero! Mas não quero forçar a barra. Estou na torcida, deixa ela encontrar alguém que ela goste muito".

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