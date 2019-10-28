Xuxa surge seminua e tem foto censurada no Instagram

Xuxa Menghel, 56, teve uma foto censurada pelo Instagram neste domingo (27). A imagem, em que aparece deitada tomando sol sem a parte de cima do biquíni, aparece com uma marcação de "conteúdo sensível". Ao lado da cadela Dana, a apresentadora não expõe nenhuma parte íntima na publicação.
"Meu amor Junno Andrade foi pro teatro (um casamento feliz) e eu resolvi pegar o final de sol na laje com Dana", escreveu na legenda. O marido chegou a comentar a publicação de Xuxa: "Mas quando eu voltar, quero conferir o bronze hehehe".
A rede social, entretanto, manteve a foto no perfil da apresentadora, mas embaçada. O aviso que aparece na publicação diz: "Esta foto contém conteúdo sensível, o qual algumas pessoas podem achar ofensivo ou perturbador". Ainda assim, é possível verificar a imagem clicando no inferior da tela da publicação.
Recentemente, em evento em prol da ONG Serendipidade, que ela é embaixadora, Xuxa declarou que seu lado humanitário deu bons frutos na filha, Sasha Meneghel, 21. "A fé da Sasha é mais forte que a minha. Ela quer passar o Natal e ano novo na África ajudando as pessoas, ela se considera uma missionária", revelou.
A apresentadora declarou, também, que não vê a hora de ser avó, embora saiba que ainda é cedo. "É o que eu mais quero! Mas não quero forçar a barra. Estou na torcida, deixa ela encontrar alguém que ela goste muito".