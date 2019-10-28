Sabrina Sato nega que fará festa de R$ 400 mil para Zoe

A apresentadora Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato

Após comandar o palco do Teleton por cerca de 5 horas, Sabrina Sato deixou o programa confiante neste sábado (26), por volta das 22h, dando lugar a Patrícia Abravanel

Na hora em que Sabrina saiu, a arrecadação para a AACD alcançava R$ 15 milhões, metade do valor estabelecido pelo programa. "Vamos bater a meta com certeza! Quando eu cheguei estava com R$ 9 milhões, agora foi para R$ 15 milhões", disse Sabrina, confiante.

Além de emprestar o rosto e voz para o programa beneficente, ela afirma ter doado dinheiro. "Sempre que eu consigo ser liberada pela Record eu estou junto, quero participar. A gente tem quer fazer a nossa parte. Eu mesma liguei do meu celular várias vezes hoje", continuou.

"A gente tem que tomar atitude, não pode esperar o outro fazer isso, a gente tem que ligar e ajudar. A AACD transforma a vida de várias pessoas e das famílias delas. É um trabalho para a sociedade toda. Não pode parar, tem que melhorar e crescer cada vez mais", completou Sabrina.