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Festão à vista?

Sabrina Sato nega que fará festa de R$ 400 mil para Zoe

Presentes que Zoe ganhar, no entanto, serão doados a instituições carentes: 'A gente tem quer fazer a nossa parte'

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 07:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 07:54
A apresentadora Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
Após comandar o palco do Teleton por cerca de 5 horas, Sabrina Sato deixou o programa confiante neste sábado (26), por volta das 22h, dando lugar a Patrícia Abravanel
Na hora em que Sabrina saiu, a arrecadação para a AACD alcançava R$ 15 milhões, metade do valor estabelecido pelo programa. "Vamos bater a meta com certeza! Quando eu cheguei estava com R$ 9 milhões, agora foi para R$ 15 milhões", disse Sabrina, confiante.
Além de emprestar o rosto e voz para o programa beneficente, ela afirma ter doado dinheiro. "Sempre que eu consigo ser liberada pela Record eu estou junto, quero participar. A gente tem quer fazer a nossa parte. Eu mesma liguei do meu celular várias vezes hoje", continuou.

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"A gente tem que tomar atitude, não pode esperar o outro fazer isso, a gente tem que ligar e ajudar. A AACD transforma a vida de várias pessoas e das famílias delas. É um trabalho para a sociedade toda. Não pode parar, tem que melhorar e crescer cada vez mais", completou Sabrina.
Sobre o primeiro aniversário da filha Zoe, que será comemorado no final de novembro, Sabrina negou que a festa custará R$ 400 mil. "É muita invenção. Os presentes que a Zoe ganhar serão doados para instituições assim como foi no meu chá de bebê", completou. Sabrina ainda falou sobre a vontade de dar um irmãozinho para Zoe, mas só daqui um tempo. "Agora não, quando ela estiver com uns quatro aninhos".

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