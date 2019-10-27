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Maternidade à flor da pele

Nasce Maria Manoela, filha de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

A bebê nasceu de parto normal nas primeiras horas da manhã deste domingo (27)

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 13:16
Terceira filha de um dos casais mais lindos e simpáticos do Brasil, Maria Manoela, nasceu de parto normal, com 3,5 kg, as 6h40 deste domingo (27), em São Paulo. O casal 'Lima Hilbert' já tem os gêmeos João e Francisco, com 11 anos de idade.
A própria Fernanda Lima compartilhou a felicidade da família nas redes sociais: "Nossa guria, Maria Manoela nasceu cheia de saúde as 6:40 da manhã desse domingo em São Paulo de parto normal, com 3.5 kg. A família está radiante! Obrigada pelos votos de todos os amigos da vida e do Instagram. Agora vamos descansar um pouquinho. Amor, @rodrigohilbert, te amo até o infinito! Obrigada pelo pai e marido amado e companheiro que tu és. Que aventura! Bjs de amor, Fernanda."
E, é claro, o papai orgulhoso também fez questão de registrar o momento: "Ela chegou ?? @fernandalimaoficial como vc é forte, te admiro e te amo muito!! vc foi incrível!!!"

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