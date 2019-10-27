PopStar: Jakson Follman e Helga Nemeczyk arrebatam jurados e público no 1° dia

O ex-goleiro da Chapecoense Jakson Follmann se apresenta no PopStar Crédito: Isabella Pinheiro/Gshow

A ex-participante do Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, Helga Nemeczyk, 38, e o ex-goleiro da Chapecoense Jakson Follmann, 27, foram dois principais destaques do primeiro dia da terceira temporada do PopStar.

Com Taís Araujo, 40, na apresentação, o programa trouxe um elenco de participantes mais maduros, que demonstraram neste domingo (27) que estão preparados para serem criticados pelos colegas durante a competição. Entre os jurados deste primeiro programa estavam Pretinho da Serrinha, Maria Rita, Artur Xexéo, Manu Gavassi, Vanessa da Mata, Dinho, Rosanah, Preta Gil, Marcelo Soares e Tony Tornado, o mais crítico de todos os especialista.

A surpresa do dia foi a apresentação do ex-goleiro da Chapecoense, que cantou "Tente Outra Vez", de Raul Seixas. Ele conquistou a nota máxima entre todos os especialistas, e terminou em primeiro lugar. "Estou chorando pelo número que ele apresentou. Ele teve uma impressionante segurança na interpretação e uma entrega com muita verdade. Pra mim, foi o melhor número do dia", disse Artur Xexéo.

Empatado com Follmann, Helga Nemeczyk também se destacou no programa ao cantar "Chandelier", de Sia. Entre todos os especialistas, a atriz só não recebeu nota máxima de Tony Tornado, que aplicou 9,9. "Não é uma escolha óbvia de repertório para o primeiro dia. É uma escolha difícil. E você cantou de uma maneira única. Posso dizer que pintou uma finalista", disse Marcelo Soares.

Somadas as notas dos especialistas com as notas da plateia interativa e o ponto bônus, que ambos ganharam, Follmann e Nemeczyk terminaram com 20,94 pontos. Na sequência ficou: Totia Meireles (20,87), Marcelo Serrado (20,84), Eriberto Leão (20,83), Yara Charry (20,83), Letícia Sabatella (20,81), Claudia Ohana (20,81), George Sauma (20,80), Babi Xavier (20,78), Nany People (20,75), Robson Nunes (20,73) e em último lugar, Danielo Vieira (19,69).

REGRAS DO PROGRAMA

As regras do programa continuam as mesmas das edições anteriores. Os competidores são avaliados por uma banca de especialistas; pela plateia, que terá poder de voto; e pelo público em casa, que votará pelo site da atração. As três médias resultarão numa média final. As estrelas bônus continuarão, podendo dar um ponto na média final.

Helga Nemeczyk estreia no PopStar cantando "Chandelier", de Sia Crédito: Isabella Pinheiro/Gshow

Assim como na temporada passada, o PopStar começará com dois episódios já gravados, iniciando a sequência de ao vivos apenas no dia 10 de novembro. Também não haverá eliminações nos quatro primeiros episódios, para que o público possa conhecer melhor os competidores. O prêmio também continua o mesmo: R$ 250 mil.

A novidade fica por conta das reportagens de bastidores. Antes feitas por Tiago Abravanel, 32, que agora tem um programa no SBT, elas serão assumida por João Côrtes, 24, que participou do programa no ano passado, mas como competidor, terminando em segundo lugar -Jennifer Nascimento venceu a atração.