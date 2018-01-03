Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova carreira

Eliminado do reality 'Popstar', Murilo Rosa se lança como cantor

Murilo Rosa parece não ter se deixado abater após ter sido o primeiro eliminado do reality show
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 12:56

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 12:56

Murilo Rosa Crédito: Globo/Caiuá Franco
Murilo Rosa parece não ter se deixado abater após ter sido o primeiro eliminado do reality show Popstar, da Globo. Tanto que neste ano ele investirá na carreira de cantor.
'Entusiasmo' é o nome do projeto que ele pretende levar aos palcos do Brasil para comemorar seus 25 anos de carreira artística. Em seu repertório estarão músicas que foram temas de alguns de seus personagens, tanto na TV quanto no cinema.
'Astronauta Pequenino' é o single de lançamento do projeto e está disponível no canal oficial do ator no YouTube há um mês - e foi executada apenas 244 vezes. A música esteve presente na trilha sonora do filme Vazio Coração (2012).
Quando foi eliminado do Popstar, em julho de 2017, Murilo demonstrou insatisfação com a avaliação dos jurados. "Parece que os jurados não gostaram [da apresentação], eles estão firmes, analisando a gente profundamente como se tivéssemos 30 anos de carreira como cantor", disse em uma publicação no Instagram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados