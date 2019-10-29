Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Família feliz!

Anitta posa com novo irmão e sobrinha: 'Maior presente do ano'

Anitta descobriu que tem um novo irmão após polêmica na web; exames de DNA apontaram que seu pai, Mauro Machado, o Painitto, teve um outro filho fora do casamento, o Felipe Terra

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 07:51

Redação de A Gazeta

Anitta e os irmãos, Felipe Terra e Renan Machado: família completa após exames de DNA Crédito: Reprodução/Instagram @painitto
Na última semana, Anitta, 26, surpreendeu ao revelar que descobriu um novo irmão, filho do seu pai, Mauro Machado. Animada com a novidade, ela usou as suas redes sociais para comentar sobre a descoberta e falou que manteria a discrição no primeiro momento, já que seu parente não estava acostumado com o mundo da fama.
Mas nesta segunda-feira (28), a artista resolveu expor a imagem do novo familiar e não conteve a alegria. "Meu maior presente do ano (...)  Meu irmão novo é demais. Transbordando de felicidade", escreveu no seus stories (ferramenta que mostra vídeos e fotos por 24 horas no Instagram).
Felipe Terra, 31, realizou um teste de DNA para comprovar seu parentesco com a funkeira. Painitto, como é conhecido o pai da cantora na internet, também registrou o momento do encontro dos filhos em sua conta da rede social. "Enfim rolou um encontro maravilhoso, meu com meus filhos e neta. Muitas emoções rolando. Muita felicidade implícita", revelou.
Felipe é fruto de um relacionamento de Mauro Machado anterior ao casamento com Miriam Macedo, mãe de Anitta e de seu outro irmão, Renan. Em recente entrevista à colunista Fábia Oliveira, Felipe é pai de uma menina de oito anos, chamada Letícia, que assiste a animação Clube da Anittinha (Gloob), criada pela artista: "Ela adora as músicas do desenho. Canta e dança assistindo."
Durante o Teleton exibido na sexta-feira (25), Painitto disse à imprensa como se sentiu ao descobrir que tinha uma neta. "Isso aí a gente não escolhe, não depende da gente ser avô. Estou feliz, claro", comentou o pai da cantora.

POLÊMICA

O jornalista Leo Dias causou polêmica ao comentar sobre a descoberta do novo irmão da Anitta: "Foi fruto de uma pulada de cerca", escreveu em sua coluna no jornal O Dia. Mauro Machado logo se manifestou e retribuiu o ataque nas redes sociais dizendo que Leo estava drogado quando publicou a notícia.
Vale lembrar que o jornalista escreveu uma biografia não autorizado sobre a história e vida pessoal da cantora, chamada "Furacão Anitta". Segundo ele, quando entrevistou a mãe da funkeira, percebeu que ela teria sofrido com o ex-parceiro.
"Tudo isso que escrevi está gravado no áudio da entrevista de Dona Miriam, que ficou anos sem falar com Mauro. Eu tentei diversas vezes ouvir a versão dele e as histórias sobre Anitta para o livro, mas ele nunca aceitou", relatou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados