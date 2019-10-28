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Forte gripe

Silvio Santos ainda não tem data para retomar gravações no SBT

O apresentador também faltou ao Teleton por conta de seu estado de saúde. Foi a primeira vez em 22 anos que isso ocorreu

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 20:05
O apresentador Silvio Santos Crédito: SBT/Divulgação
FOLHAPRESS- O apresentador Silvio Santos, 88, ainda está com uma forte gripe e, por isso, não agendou nenhuma gravação para esta semana no SBT. O apresentador sempre costuma gravar atrações seus programas de forma religiosa e não é comum ele suspender dessa maneira.
De acordo com a emissora, há pelo menos quatro programas para serem exibidos nos próximos domingos até o final de novembro. A semana em repouso de Silvio, com isso, não afetaria em nada o andamento da programação. A ideia é que ele volte para gravar o que vai ao ar em dezembro.
O apresentador também faltou ao Teleton por conta de seu estado de saúde. Foi a primeira vez em 22 anos que isso ocorreu. Na ocasião, Patrícia Abravanel avisou no ar que o pai não poderia comparecer para encerrar o programa, como de costume. O encerramento foi feito por ela, Silvia e Rebeca Abravanel.

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