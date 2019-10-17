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Não renovou o contrato

Larissa Manoela fala de "praga" de Silvio Santos ao sair do SBT

Atriz quer investir mais em sua carreira no cinema, mas também não descarta a possibilidade de ir para a Globo a partir de 2020

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 08:23

Publicado em 

17 out 2019 às 08:23
A atriz Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela
A partir de dezembro deste ano, Larissa Manoela não fará mais parte do time do SBT. Isso porque a jovem decidiu não renovar o contrato com a emissora e diz que vai investir mais na sua carreira no cinema. 
"Ano que vem sigo muito focada em meus trabalhos no cinema, vou rodar dois longas. Vai ser muito incrível, é um ciclo que se fecha (no SBT) com muito amor, com muito carinho. Só tenho gratidão pela emissora ter me dado tantas oportunidades maravilhosas"
Larissa Manoela - Atriz
No entanto, aos 18 anos, a bonita não descarta a possibilidade de ir para a Globo a partir de 2020: "O futuro a Deus pertence. As portas estão sempre abertas".

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Larissa também abriu o jogo, em entrevista ao Uol, sobre uma suposta "praga" de Silvio Santos após ela abandonar o SBT. "Ele fala isso só na frente das câmaras. A verdade é que ele torce pela felicidade de todos que trabalham com ele", avalia. 

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