Larissa Manoela fala de "praga" de Silvio Santos ao sair do SBT

A atriz Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela

A partir de dezembro deste ano, Larissa Manoela não fará mais parte do time do SBT. Isso porque a jovem decidiu não renovar o contrato com a emissora e diz que vai investir mais na sua carreira no cinema.

"Ano que vem sigo muito focada em meus trabalhos no cinema, vou rodar dois longas. Vai ser muito incrível, é um ciclo que se fecha (no SBT) com muito amor, com muito carinho. Só tenho gratidão pela emissora ter me dado tantas oportunidades maravilhosas" Larissa Manoela - Atriz

No entanto, aos 18 anos, a bonita não descarta a possibilidade de ir para a Globo a partir de 2020: "O futuro a Deus pertence. As portas estão sempre abertas".