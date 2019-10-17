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Esposa de Leonardo fala em traição ao celebrar 23 anos de casamento

Poliana fez comentário na web em que sugere que o cantor já a teria traído, mas no fim admitiu que superou tudo e o amor dos dois venceu qualquer barreira

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 08:17

Publicado em 

17 out 2019 às 08:17
O cantor Leonardo e sua esposa, a jornalista Poliana Rocha Crédito: Reprodução/Instagram @poliana
A quarta-feira (16) foi de aniversário de casamento para o cantor Leonardo e sua esposa, Poliana Rocha. O casal completou 23 anos de casados e a data não passou em branco para os bonitinhos, que decidiram trocar mensagens de amor na web. 
Poliana Rocha, esposa de Leonardo, posta homenagem e sugere traição do cantor no aniversário de 23 anos de casados dos dois Crédito: Reprodução/Instagram @poliana
"Amor, parceria e cumplicidade. Te amo!", escreveu o cantor em um vídeo que postou no Instagram. 
Ver essa foto no Instagram

São 23 anos de muito amor, parceria e cumplicidade ! Te amo @poliana ?♥️

Uma publicação compartilhada por Leonardo ?? (@leonardo) em

Já Poliana aproveitou a oportunidade, sim, para celebrar, mas também fez um comentário em que sugeriu traições do artista. "Passei por decepções, traições, felicidades, mas enfim, consegui com muitas lutas segurar minha família. Que hoje para a glória do Senhor, está unida e feliz! Obrigada meu Leonardo, por ter me ensinado a ser uma mulher forte, guerreira, que persevera e crê nos propósitos de Deus. Eu amo você!".

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