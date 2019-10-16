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Saúde

Claudia Rodrigues é internada de novo e entra em processo de degeneração

"Eu não consigo acreditar nisso ainda. Ela não merece", disse assessora ao jornal Extra

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 14:09

Publicado em 

16 out 2019 às 14:09
Claudia Rodrigues no hospital em abril, quando esteve internada pela última vez Crédito: Reprodução/Instagram
Claudia Rodrigues, 48, está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o último domingo (13). Segundo o jornal Extra, a situação desta vez é pior, uma vez que a atriz entrou num processo de degeneração.
"A massa cefálica teve uma diminuição considerável. Eu não consigo acreditar nisso ainda. Ela não merece. Hoje fiz uma proposta para Deus e espero que ele aceite. Pois nossa rainha tem que voltar a fazer o Brasil rir de novo", lamentou Adriana Bonato, assessora de Claudia, ao jornal Extra.

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Sem previsão de alta, a artista pode ter até que operar nos EUA. Vale lembrar que Claudia foi diagnosticada com esclerose múltipla há mais de dez anos. Neste tempo, ela já foi internada diversas vezes, sendo a última em abril deste ano.

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