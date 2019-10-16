Claudia Rodrigues é internada de novo e entra em processo de degeneração

Claudia Rodrigues no hospital em abril, quando esteve internada pela última vez Crédito: Reprodução/Instagram

Claudia Rodrigues, 48, está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o último domingo (13). Segundo o jornal Extra, a situação desta vez é pior, uma vez que a atriz entrou num processo de degeneração.

"A massa cefálica teve uma diminuição considerável. Eu não consigo acreditar nisso ainda. Ela não merece. Hoje fiz uma proposta para Deus e espero que ele aceite. Pois nossa rainha tem que voltar a fazer o Brasil rir de novo", lamentou Adriana Bonato, assessora de Claudia, ao jornal Extra.