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Após 6 anos

Claudia Rodrigues comemora volta aos palcos: "Grande dia"

"Após 6 anos fora dos palcos e da TV e lutando há 19 anos contra a esclerose múltipla, eu estou voltando", escreveu a atriz

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 05:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 05:40
Crédito: Reprodução/Instagram @atitude_na_cabeca
Claudia Rodrigues, 47, retornará aos palcos depois de seis anos longe da TV e do teatro. O anúncio do retorno da atriz --que sofre de uma doença autoimune desde 2000-- foi dado em suas redes sociais.
"Está chegando o grande dia! Após 6 anos fora dos palcos e da TV e lutando há 19 anos contra a esclerose múltipla, eu estou voltando...", escreveu Claudia, que participará do 3º Brazilian Comedy Club, em Curitiba (Paraná). O espetáculo de comédia será feito ao lado de Nerso da Capitinga e do humorista Diogo Portugal.
Toda a verba arrecada pela peça será doada para uma instituição de caridade chamada Provopar Estadual e Instituto Big Brazil. "Venha, divirta-se e ajude ao próximo! Estou esperando você", finalizou a atriz.
Em abril deste ano, a atriz voltou a ser internada por conta de complicações da doença que a acomete. Segundo sua assessora e empresária, porém, o quadro piorou após a morte de Lúcio Mauro. Ela e o ator eram amigos de longa data. Lúcio Mauro morreu aos 92 anos.
A esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. As células de defesa do organismo passam a atacar os neurônios, podendo provocar diferentes tipos de lesões. 
Em 2017, a atriz passou por um tratamento com célula-tronco, que visava "reiniciar" seu sistema imunológico.

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