Fernanda Caliari recebe Cris Barros em tarde fashion em Vitória

Prêmio
Na Curva da Jurema
Yoga ao Amanhecer
Desacelerar é fundamental – e cada vez mais pessoas estão percebendo isso. Após três meses desde sua última edição, o Yoga ao Amanhecer, encontro coletivo de yoga na Curva da Jurema, retorna para a terceira experiência de bem-estar e autocuidado na madrugada deste sábado (13). Promovido pela Track&Field Vitória, o encontro acende uma necessidade crescente de colocar a saúde do corpo e da mente em primeiro lugar. Segundo Renata França, franqueada da marca, as vagas estão se esgotando rapidamente. O evento prevê reunir um público de 120 pessoas, refletindo a alta demanda de pedidos após a edição anterior do evento.
Em São Paulo
Em Santa Teresa
Dia dos Namorados com jazz
Santa Teresa será o destino dos apaixonados por música e boa companhia neste Dia dos Namorados. Começa nesta sexta-feira (12) e segue até domingo (14), a 13ª edição do Santa Jazz, um dos mais prestigiados festivais do gênero no Brasil. O festival reunirá artistas nacionais e internacionais em programação gratuita e paga. Os portões do Parque de Exposições da cidade serão abertos às 19h30 desta sexta (12), e o responsável por dar início à programação será João Bosco, que sobe ao palco às 21h30 em um dos shows mais aguardados do evento.
Empresa capixaba no Guinness Book
A capixaba Ybera Group acaba de entrar para a história do comércio digital mundial ao conquistar o recorde de mais longa live commerce já promovida por uma marca no TikTok Shop. Com 73 horas, 23 minutos e 30 segundos de transmissão ininterrupta, a marca garantiu espaço no Guinness Book, o Livro dos Recordes. Realizada entre os dias 27 e 30 de maio de 2026, diretamente da sede da companhia em Vitória, a Super Live Shop da Ybera reuniu mais de 30 creators presencialmente e ativou simultaneamente mais de 5 mil lives realizadas pela comunidade digital da marca. Foram mais de 5 pedidos por minuto, movimentando R$ 3 milhões em vendas. A empresa mantém uma rede com mais de 60 mil influenciadoras no Brasil, além de atuar em mais de 50 países, transformando a iniciativa em uma demonstração prática da força da creator economy aplicada ao varejo.
Na Serra
Hub logístico em debate
Gustavo Serrão, diretor-presidente da Vports, participa do painel “Espírito Santo: O Hub Portuário que Conecta o Brasil ao Mundo”, que faz parte da programação da MODAL EXPO 2026, a maior feira de logística, transporte e comércio exterior, que acontece entre os dias 16 e 18 de junho, no Pavilhão de Carapina. O objetivo do debate é mostrar como a expansão portuária do ES no litoral norte está impulsionando desenvolvimento territorial, industrialização, comércio exterior, atração de investimentos e integração logística nacional, reforçando o papel dos portos como âncoras de desenvolvimento econômico regional.
Convite especial
A cerimonialista especializada em festas de 15 anos, Roberta Lacerda, foi convidada a fazer parte do time do Make a Wish Brasil, instituição dedicada à realização de sonhos de crianças e adolescentes que enfrentam doenças graves.
Direito
O advogado Daniel Duarte recebe nomes do meio jurídico capixaba para a noite de lançamento de sua mais recente obra, Política Criminal Processual Penal, que chega ao mercado trazendo reflexões inéditas sobre o sistema de justiça criminal brasileiro.
Saneamento
O lançamento da plataforma Saneamento Salva marca a passagem de Edison Carlos pelo Espírito Santo nos próximos dias. Presidente do Instituto Aegea e ex-presidente executivo do Instituto Trata Brasil, ele participa de agendas institucionais e de debates sobre os avanços e desafios do saneamento no país. O portal reúne conteúdos voltados a gestores públicos, educadores, lideranças comunitárias e a população em geral.
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