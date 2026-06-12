Fernanda Caliari recebe Cris Barros em tarde fashion em Vitória

Hub logístico em debate





Gustavo Serrão, diretor-presidente da Vports, participa do painel “Espírito Santo: O Hub Portuário que Conecta o Brasil ao Mundo”, que faz parte da programação da MODAL EXPO 2026, a maior feira de logística, transporte e comércio exterior, que acontece entre os dias 16 e 18 de junho, no Pavilhão de Carapina. O objetivo do debate é mostrar como a expansão portuária do ES no litoral norte está impulsionando desenvolvimento territorial, industrialização, comércio exterior, atração de investimentos e integração logística nacional, reforçando o papel dos portos como âncoras de desenvolvimento econômico regional.





Convite especial





A cerimonialista especializada em festas de 15 anos, Roberta Lacerda, foi convidada a fazer parte do time do Make a Wish Brasil, instituição dedicada à realização de sonhos de crianças e adolescentes que enfrentam doenças graves.



Direito





O advogado Daniel Duarte recebe nomes do meio jurídico capixaba para a noite de lançamento de sua mais recente obra, Política Criminal Processual Penal, que chega ao mercado trazendo reflexões inéditas sobre o sistema de justiça criminal brasileiro.



Saneamento



O lançamento da plataforma Saneamento Salva marca a passagem de Edison Carlos pelo Espírito Santo nos próximos dias. Presidente do Instituto Aegea e ex-presidente executivo do Instituto Trata Brasil, ele participa de agendas institucionais e de debates sobre os avanços e desafios do saneamento no país. O portal reúne conteúdos voltados a gestores públicos, educadores, lideranças comunitárias e a população em geral.