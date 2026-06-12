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Renata Rasseli

Fernanda Caliari recebe Cris Barros em tarde fashion em Vitória

A empresária apresentou a coleção cápsula Verano nesta quarta-feira (10)

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

12 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

LABA recebe Cris Barros
Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Diana Holanda, diretora comercial da Cris Barros: lançamento da coleção cápsula Verano em Vitória.  Cacá Lima
A empresária de moda Fernanda Caliari reuniu amigas e clientes em tarde fashion, em sua LaBa, na Praia do Canto, para lançamento da coleção cápsula Verano da grife Cris Barros. O evento contou com a presença da diretora comercial da marca, Diana Holanda. A DJ Larissa Tantan animou o evento fashion, que teve assessoria de Marianne Assbu. Veja as fotos de Cacá Lima.  

Prêmio

MedSênior conquista prêmio internacional
MedSênior conquista prêmio internacional Divulgação
A MedSênior conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o prêmio Best Quality Leadership Awards (Liderança de Melhor Qualidade), concedido pela Sociedade Europeia de Qualidade e Pesquisa (ESQR), durante a Convenção do Prêmio Quality Choice 2026. A premiação reconhece organizações que se destacam pela excelência na gestão, inovação, qualidade dos serviços e compromisso com a melhoria contínua. O Prêmio Quality Choice reúne organizações de diferentes setores e países que se destacam pela adoção de padrões de excelência e pela disseminação da cultura da qualidade. Ao longo dos anos, empresas, instituições públicas, universidades, centros de saúde e lideranças de mais de 140 países já receberam reconhecimento da ESQR. Na foto, a direita, a CEO da MedSênior, Dra. Priscila Valentim, recebe o troféu.

Na Curva da Jurema

Yoga ao Amanhecer

Desacelerar é fundamental – e cada vez mais pessoas estão percebendo isso. Após três meses desde sua última edição, o Yoga ao Amanhecer, encontro coletivo de yoga na Curva da Jurema, retorna para a terceira experiência de bem-estar e autocuidado na madrugada deste sábado (13). Promovido pela Track&Field Vitória, o encontro acende uma necessidade crescente de colocar a saúde do corpo e da mente em primeiro lugar. Segundo Renata França, franqueada da marca, as vagas estão se esgotando rapidamente. O evento prevê reunir um público de 120 pessoas, refletindo a alta demanda de pedidos após a edição anterior do evento.

Em São Paulo

Arthur Schwab Santos e Ariosto Santos
Os cirurgiões plásticos Ariosto Santos e Arthur Schwab Santos marcaram presença na Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, que aconteceu em WTC São Paulo Golden Hall e reuniu grandes especialistas para discutir as inovações da área. Divulgação

Em Santa Teresa

Dia dos Namorados com jazz

Santa Teresa será o destino dos apaixonados por música e boa companhia neste Dia dos Namorados. Começa nesta sexta-feira (12) e segue até domingo (14), a 13ª edição do Santa Jazz, um dos mais prestigiados festivais do gênero no Brasil. O festival reunirá artistas nacionais e internacionais em programação gratuita e paga. Os portões do Parque de Exposições da cidade serão abertos às 19h30 desta sexta (12), e o responsável por dar início à programação será João Bosco, que sobe ao palco às 21h30 em um dos shows mais aguardados do evento.

Empresa capixaba no Guinness Book

Sauana Alves (Fundadora e CVO), Johnathan Alves (Fundador e Presidente global), Camila Borenstain (Adjudicadora Oficial do Guinness World Records), Romulo Alves (Sócio e CCO), Djillali Chorfa (Sócio) e Vando Oliveira (CEO Brasil)
Sauana Alves (Fundadora e CVO), Johnathan Alves (Fundador e presidente global), Camila Borenstain (Adjudicadora Oficial do Guinness World Records), Romulo Alves (Sócio e CCO), Djillali Chorfa (Sócio) e Vando Oliveira (CEO Brasil) Divulgação

A capixaba Ybera Group acaba de entrar para a história do comércio digital mundial ao conquistar o recorde de mais longa live commerce já promovida por uma marca no TikTok Shop. Com 73 horas, 23 minutos e 30 segundos de transmissão ininterrupta, a marca garantiu espaço no Guinness Book, o Livro dos Recordes. Realizada entre os dias 27 e 30 de maio de 2026, diretamente da sede da companhia em Vitória, a Super Live Shop da Ybera reuniu mais de 30 creators presencialmente e ativou simultaneamente mais de 5 mil lives realizadas pela comunidade digital da marca. Foram mais de 5 pedidos por minuto, movimentando R$ 3 milhões em vendas. A empresa mantém uma rede com mais de 60 mil influenciadoras no Brasil, além de atuar em mais de 50 países, transformando a iniciativa em uma demonstração prática da força da creator economy aplicada ao varejo.

Na Serra

A presidente da Ases Leonelle Lamas e o diretor superintendente do Sebrae Pedro Rigo
A Associação dos Empresários da Serra (ASES) realizou na quarta-feira (10) uma edição especial do Café de Negócios (Caneg) em formato de Rodada de Negócios, reunindo cerca de 150 empresas entre compradoras, fornecedoras e prestadoras de serviços no Steffen Centro de Eventos, na Serra. Na foto: A presidente da Ases, Leonelle Lamas e o diretor superintendente do Sebrae Pedro Rigo.
 Fabrício Lima

Hub logístico em debate


Gustavo Serrão, diretor-presidente da Vports, participa do painel “Espírito Santo: O Hub Portuário que Conecta o Brasil ao Mundo”, que faz parte da programação da MODAL EXPO 2026, a maior feira de logística, transporte e comércio exterior, que acontece entre os dias 16 e 18 de junho, no Pavilhão de Carapina. O objetivo do debate é mostrar como a expansão portuária do ES no litoral norte está impulsionando desenvolvimento territorial, industrialização, comércio exterior, atração de investimentos e integração logística nacional, reforçando o papel dos portos como âncoras de desenvolvimento econômico regional.


Convite especial


A cerimonialista especializada em festas de 15 anos,  Roberta Lacerda, foi convidada a fazer parte do time do Make a Wish Brasil, instituição dedicada à realização de sonhos de crianças e adolescentes que enfrentam doenças graves. 

Direito


O advogado Daniel Duarte recebe nomes do meio jurídico capixaba para a noite de lançamento de sua mais recente obra, Política Criminal Processual Penal, que chega ao mercado trazendo reflexões inéditas sobre o sistema de justiça criminal brasileiro.

Saneamento


O lançamento da plataforma Saneamento Salva marca a passagem de Edison Carlos pelo Espírito Santo nos próximos dias. Presidente do Instituto Aegea e ex-presidente executivo do Instituto Trata Brasil, ele participa de agendas institucionais e de debates sobre os avanços e desafios do saneamento no país. O portal reúne conteúdos voltados a gestores públicos, educadores, lideranças comunitárias e a população em geral.

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Heliane Duarte celebra aniversário com família e amigos em Vila Velha

Marcus Magalhães, curador técnico do Vitória Coffee Summit 2026, Fabrício Noronha, secretário de Estado da Cultura, Fabrício Tristão, presidente do CCCV, e Enio Bergoli, secretário de Estado da Agricultura

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César Menotti & Fabiano com Patrick Ribeiro e Débora Veronez

César Menotti & Fabiano cantam seus maiores hits sertanejos em Vitória

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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