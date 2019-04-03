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'Vou fazer vocês rirem o dobro', diz Claudia Rodrigues após alta

Atriz, que tem esclerose múltipla, estava internada desde 20 de março

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 17:29

Publicado em 

03 abr 2019 às 17:29
03/04/2019 - A atriz Claudia Rodrigues, que tem esclerose múltipla, recebeu alta do hospital Albert Einstein Crédito: Reprodução/Rede TV!
Uma luta que já dura 19 anos. Claudia Rodrigues recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla em 2000 e, desde então, tenta controlar os sintomas da doença, que não tem cura. Nesta terça-feira, 2, a atriz conquistou mais uma vitória: recebeu alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, após mais de duas semanas internada.
>> Claudia Rodrigues aparece sorrindo e manda recado aos fãs em hospital
Ela passou mal em Salvador, na Bahia, no último dia 20. Foi internada no Rio de Janeiro, mas foi transferida para São Paulo logo na sequência. Em entrevista ao programa A Tarde é Sua, de Sonia Abrão, na Rede TV!, Claudia Rodrigues comemorou: "Muito obrigada, gente. O que eu recebo de carinho... por favor, não parem, aceito tudo. Amo vocês todos. Vou fazer vocês rirem o dobro do que vocês riam comigo", prometeu a atriz.
A notícia da alta foi dada pela amiga e empresária Adriane Bonato. "Boa notícia. A guerreira está em pé, não literalmente falando, né? Mas a alegria tomou conta da gente. Hoje ela já mexeu os dois pés na fisioterapia e vai sair pela porta da frente. É um milagre mais uma vez. Só para provar que Deus existe e que com corrente de oração a gente consegue", afirmou.
No perfil do Instagram, Adriane sempre publicava notícias da amiga durante a internação.

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