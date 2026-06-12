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Coluna Leonel Ximenes

Por que pescadores pediram (e ganharam) um trator no ES

Equipamento foi comprado pelo governo do Estado e doado à prefeitura do balneário

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

12 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Trator que vai auxiliar o reboque de embarcações na Praia de Meaípe
Trator que vai auxiliar o reboque de embarcações na Praia de Meaípe PMG/Divulgação

Os pescadores de Meaípe, em Guarapari, agora têm um trator para auxiliar suas atividades cotidianas. Doado à prefeitura pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), o equipamento servirá para rebocar barcos da areia para manutenção e reparos.


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Além do trator, os pescadores do balneário da Cidade-Saúde também receberam de doação da Samarco um prancha de reboque, equipamento que facilita a remoção das embarcações da areia para o asfalto.


A doação das máquinas, segundo a Prefeitura de Guarapari, atende a uma demanda da comunidade pesqueira e se tornou ainda mais necessária após o alargamento da faixa de areia da Praia de Meaípe. 

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Com a ampliação da praia, o deslocamento dos barcos até áreas adequadas para reparos passou a exigir maior esforço dos trabalhadores. Com o novo trator e a prancha, o processo será realizado de forma mais eficiente, contribuindo para melhores condições de trabalho. 


“Esse era um pedido antigo da comunidade pesqueira. O trator vai facilitar a retirada das embarcações para manutenção e trazer mais tranquilidade para os trabalhadores que dependem da pesca para sustentar suas famílias”, afirmou Cristiano Santana, presidente da Associação de Moradores de Meaípe.


O trator, de 110 CV, custou ao governo do Estado R$ 163,4 mil. “Esse trator, doado à Prefeitura de Guarapari, é uma indicação parlamentar que foi atendida pelo governo do Estado por meio Seag”, confirma o secretário estadual de Agricultura, Ênio Bergoli.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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