Por que pescadores pediram (e ganharam) um trator no ES

Os pescadores de Meaípe, em Guarapari, agora têm um trator para auxiliar suas atividades cotidianas. Doado à prefeitura pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), o equipamento servirá para rebocar barcos da areia para manutenção e reparos.
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Além do trator, os pescadores do balneário da Cidade-Saúde também receberam de doação da Samarco um prancha de reboque, equipamento que facilita a remoção das embarcações da areia para o asfalto.
A doação das máquinas, segundo a Prefeitura de Guarapari, atende a uma demanda da comunidade pesqueira e se tornou ainda mais necessária após o alargamento da faixa de areia da Praia de Meaípe.
Com a ampliação da praia, o deslocamento dos barcos até áreas adequadas para reparos passou a exigir maior esforço dos trabalhadores. Com o novo trator e a prancha, o processo será realizado de forma mais eficiente, contribuindo para melhores condições de trabalho.
“Esse era um pedido antigo da comunidade pesqueira. O trator vai facilitar a retirada das embarcações para manutenção e trazer mais tranquilidade para os trabalhadores que dependem da pesca para sustentar suas famílias”, afirmou Cristiano Santana, presidente da Associação de Moradores de Meaípe.
O trator, de 110 CV, custou ao governo do Estado R$ 163,4 mil. “Esse trator, doado à Prefeitura de Guarapari, é uma indicação parlamentar que foi atendida pelo governo do Estado por meio Seag”, confirma o secretário estadual de Agricultura, Ênio Bergoli.