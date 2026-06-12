Por que pescadores pediram (e ganharam) um trator no ES

Os pescadores de Meaípe, em Guarapari, agora têm um trator para auxiliar suas atividades cotidianas. Doado à prefeitura pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), o equipamento servirá para rebocar barcos da areia para manutenção e reparos.





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Além do trator, os pescadores do balneário da Cidade-Saúde também receberam de doação da Samarco um prancha de reboque, equipamento que facilita a remoção das embarcações da areia para o asfalto.





A doação das máquinas, segundo a Prefeitura de Guarapari, atende a uma demanda da comunidade pesqueira e se tornou ainda mais necessária após o alargamento da faixa de areia da Praia de Meaípe.