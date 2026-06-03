Roda de Boteco 2026 vai entregar prêmio inédito; saiba qual

Depois de mais de duas décadas ajudando o público capixaba a responder onde estão os melhores botecos da Grande Vitória, o Roda de Boteco, maior festival gastronômico do Estado, agora provoca uma nova pergunta: qual será o bar mais sustentável do Estado?





A novidade chega em forma de uma ação simples e simbólica: durante o festival, os 40 bares e botecos participantes de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra vão disputar o título inédito de “Bar Mais Sustentável” por meio do recolhimento de tampinhas metálicas.





O estabelecimento que reunir a maior quantidade levará o reconhecimento ao fim do circuito gastronômico. O resultado será anunciado no Botecão, a tradicional festa de encerramento com todos os botecos juntos, que neste ano será na Prainha, em Vila Velha, em 3 de junho e 5 de julho, com shows nacionais de Dilsinho, Bom Gosto e Arlindinho.



