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Coluna Leonel Ximenes

Roda de Boteco 2026 vai entregar prêmio inédito; saiba qual

Festival gastronômico será realizado de 3 de junho a 5 de julho na Grande Vitória

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 16:15

Públicado em 

03 jun 2026 às 16:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bolinho de bode recheado com queijo coalho e maionese de hortelã participante do Roda de Boteco 2026
"Segura o Bode": bolinho de bode recheado com queijo coalho e maionese de hortelã participante do Roda de Boteco 2026 Tasty Click

Depois de mais de duas décadas ajudando o público capixaba a responder onde estão os melhores botecos da Grande Vitória, o Roda de Boteco, maior festival gastronômico do Estado, agora provoca uma nova pergunta: qual será o bar mais sustentável do Estado?


A novidade chega em forma de uma ação simples e simbólica: durante o festival, os 40 bares e botecos participantes de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra vão disputar o título inédito de “Bar Mais Sustentável” por meio do recolhimento de tampinhas metálicas. 


O estabelecimento que reunir a maior quantidade levará o reconhecimento ao fim do circuito gastronômico. O resultado será anunciado no Botecão, a tradicional festa de encerramento com todos os botecos juntos, que neste ano será na Prainha, em Vila Velha, em 3 de junho e 5 de julho, com shows nacionais de Dilsinho, Bom Gosto e Arlindinho.


AÇÕES SUSTENTÁVEIS

A iniciativa das tampinhas se soma a outras ações sustentáveis já desenvolvidas. Na última edição, mais de 350 litros de óleo utilizados pelos estabelecimentos no Botecão foram recolhidos e transformados em material de limpeza. Um dado que talvez passe despercebido no meio da festa, da música e da bebida gelada, mas que revela uma engrenagem silenciosa funcionando nos bastidores. 


Um único litro de óleo de cozinha descartado incorretamente pode contaminar entre 20 mil e 25 mil litros de água, segundo estimativas usadas por órgãos ambientais e empresas de saneamento. Há estudos e campanhas ambientais que apontam impactos ainda maiores, chegando a estimar que 1 litro pode afetar até 1 milhão de litros de água, especialmente em ecossistemas aquáticos sensíveis.


O público participa escolhendo os vencedores por meio de uma votação secreta, digital e auditada; elegendo Melhor Bar, Melhor Boteco e Melhor Atendimento. Para isso, avaliam sabor e originalidade do petisco, higiene, temperatura da bebida e qualidade do atendimento. Os vencedores ganham troféu e prêmio em dinheiro.

RODA DE BOTECO 2026

  • Data: 3 de junho a 5 de julho

  • Quem participa: 40 bares e botecos da Grande Vitória.

  • Botecão: 10 e 11 de julho

  • Local: Parque da Prainha, Vila Velha

  • Mais informações: https://www.instagram.com/rodadeboteco/

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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