Roda de Boteco 2026 vai entregar prêmio inédito; saiba qual

Depois de mais de duas décadas ajudando o público capixaba a responder onde estão os melhores botecos da Grande Vitória, o Roda de Boteco, maior festival gastronômico do Estado, agora provoca uma nova pergunta: qual será o bar mais sustentável do Estado?
A novidade chega em forma de uma ação simples e simbólica: durante o festival, os 40 bares e botecos participantes de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra vão disputar o título inédito de “Bar Mais Sustentável” por meio do recolhimento de tampinhas metálicas.
O estabelecimento que reunir a maior quantidade levará o reconhecimento ao fim do circuito gastronômico. O resultado será anunciado no Botecão, a tradicional festa de encerramento com todos os botecos juntos, que neste ano será na Prainha, em Vila Velha, em 3 de junho e 5 de julho, com shows nacionais de Dilsinho, Bom Gosto e Arlindinho.
AÇÕES SUSTENTÁVEIS
A iniciativa das tampinhas se soma a outras ações sustentáveis já desenvolvidas. Na última edição, mais de 350 litros de óleo utilizados pelos estabelecimentos no Botecão foram recolhidos e transformados em material de limpeza. Um dado que talvez passe despercebido no meio da festa, da música e da bebida gelada, mas que revela uma engrenagem silenciosa funcionando nos bastidores.
Um único litro de óleo de cozinha descartado incorretamente pode contaminar entre 20 mil e 25 mil litros de água, segundo estimativas usadas por órgãos ambientais e empresas de saneamento. Há estudos e campanhas ambientais que apontam impactos ainda maiores, chegando a estimar que 1 litro pode afetar até 1 milhão de litros de água, especialmente em ecossistemas aquáticos sensíveis.
O público participa escolhendo os vencedores por meio de uma votação secreta, digital e auditada; elegendo Melhor Bar, Melhor Boteco e Melhor Atendimento. Para isso, avaliam sabor e originalidade do petisco, higiene, temperatura da bebida e qualidade do atendimento. Os vencedores ganham troféu e prêmio em dinheiro.
RODA DE BOTECO 2026
Data: 3 de junho a 5 de julho
Quem participa: 40 bares e botecos da Grande Vitória.
Botecão: 10 e 11 de julho
Local: Parque da Prainha, Vila Velha
Mais informações: https://www.instagram.com/rodadeboteco/
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