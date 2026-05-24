Saiba quem são as vítimas de chacina em Flexal II, Cariacica

Os quatro mortos na chacina ocorrida em Flexal II, em Cariacica, na tarde sábado (23), foram identificados como pessoas que se posicionariam abertamente contra o tráfico. Três delas eram da mesma família: Hélio da Silva Souza, de 58 anos, e o filho dele Jean de Castro Souza, além do genro Ruan Carlos da Silva Ribeiro. Já o quarto assassinado é Carlos Daniel Rocha dos Santos, um amigo das vítimas.





Um quinto indivíduo – que não terá o nome revelado por motivos de segurança – levou um tiro no peito, mas conseguiu ser socorrido com vida para um hospital.





Todos os cinco estavam em um terreno, fazendo a limpeza e cortando madeira quando foram surpreendidos por um grupo armado.





Dois suspeitos de participarem do ataque foram presos neste domingo (24), um autuado por homicídio e o outro por tráfico de drogas.





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