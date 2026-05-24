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Crime brutal

Saiba quem são as vítimas de chacina em Flexal II, Cariacica

Três mortos seriam membros de uma mesma família. Já o quarto seria amigo das outras vítimas

Publicado em 24 de Maio de 2026 às 14:47

Publicado em 

24 mai 2026 às 14:47
Os quatro mortos na chacina ocorrida em Flexal II, em Cariacica, na tarde sábado (23), foram identificados como pessoas que se posicionariam abertamente contra o tráfico. Três delas eram da mesma família: Hélio da Silva Souza, de 58 anos, e o filho dele Jean de Castro Souza, além do genro Ruan Carlos da Silva Ribeiro. Já o quarto assassinado é Carlos Daniel Rocha dos Santos, um amigo das vítimas.

Um quinto indivíduo – que não terá o nome revelado por motivos de segurança – levou um tiro no peito, mas conseguiu ser socorrido com vida para um hospital.

Todos os cinco estavam em um terreno, fazendo a limpeza e cortando madeira quando foram surpreendidos por um grupo armado. 

Dois suspeitos de participarem do ataque foram presos neste domingo (24), um autuado por homicídio e o outro por tráfico de drogas.

Este texto está em atualização












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