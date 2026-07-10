Porto: HGT Aracruz e Imetame fecham compra de equipamentos com gigante chinesa

A Hanseatic Global Terminals (HGT), da Hapag-Lloyd, e o Grupo Imetame, parceiros no terminal de contêineres que será construído no Porto da Imetame, fecharam um acordo com a gigante chinesa Sany para a compra dos equipamentos que vão operar no HGT Aracruz. Os valores não foram divulgados, mas trata-se de um contrato de centenas de milhões de reais. Estão no pacote os guindastes Ship-to-Shore (os famosos portêineres) e os Rubber-Tyred Gantry (que rodam sobre pneus de borracha).



“A assinatura deste acordo marca um importante passo em nossa jornada para desenvolver um terminal de classe mundial que atenderá nossos clientes e apoiará o crescimento econômico regional. Temos o prazer de firmar parceria com o Grupo Imetame e a Sany, enquanto continuamos a investir na infraestrutura e nas capacidades necessárias para atender à demanda futura e fortalecer a posição de Aracruz como um importante centro logístico”, disse Dheeraj Bhatia, CEO da Hanseatic Global Terminals.



Gilson Pereira, diretor do Grupo Imetame, comemorou o acordo com os chineses. "A escolha da Sany como fornecedora da HGT Aracruz reflete nosso compromisso em construir relacionamentos sólidos e duradouros, com foco em segurança, qualidade, confiabilidade e cumprimento de prazos. Esta parceria é fundamental para que a HGT Aracruz tenha uma infraestrutura de excelência, fortalecendo o papel do Espírito Santo como um hub portuário no comércio exterior, com a retomada das linhas de navegação de longa distância e contribuindo para o aumento da capacidade das operações portuárias brasileiras".



No começo de junho, Hanseatic Global Terminals (HGT) e Grupo Imetame concluíram a compra de 50%, por parte dos europeus, do terminal de contêineres. O acordo foi fechado em dezembro de 2025 e o dinheiro (os valores não foram divulgados) foi depositado no dia 3 de junho. O HGT Aracruz é um dos terminais dentro do complexo portuário que a Imetame está construindo - com área de pouco mais de 1 milhão de metros quadrados e profundidade inicial de 17 metros (podendo chegar a 25 metros). A expectativa do grupo é que o primeiro navio de carga geral (fora de contêiner) saia no primeiro trimestre de 2027. O terminal de carga geral será operado pela própria Imetame e o de contêineres ficará a cargo da sociedade entre o grupo capixaba e a Hanseatic Global Terminals (com previsão de ser inaugurado em 2028). A Imetame negocia com parceiros as operações de granéis sólidos, líquidos e gasosos.