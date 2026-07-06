MedSênior supera 300 mil vidas e fará o seu maior investimento

A operadora de saúde MedSênior, fundada no Espírito Santo, está firme no seu plano de expansão. Superou a marca de 300 mil clientes e, para dar conta, fará um investimento de R$ 109 milhões, ao longo de 2026, na ampliação da rede de atendimento. Trata-se do maior aporte já feito desde o início das operações, em 2010. De 2023 para cá, a base de clientes cresceu 132% e a meta é alcançar 1 milhão de vidas até o final da década. A operadora, que atua em sete estados e Distrito Federal, só atende quem tem mais de 49 anos.



Entre os principais projetos estão a ampliação da capacidade hospitalar de Brasília, a expansão da presença em Minas Gerais e o fortalecimento da atuação em novos mercados, como Pernambuco. Hoje, a operadora mantém 45 unidades próprias. O quadro de funcionários que, em 2023, estava em 1.681, já supera os 4 mil. Os investimentos, na mesma janela de tempo, bateram em R$ 325 milhões.



“O envelhecimento da população está redesenhando a demanda por serviços de saúde no Brasil. O mercado passa a exigir modelos assistenciais capazes de combinar prevenção, coordenação do cuidado e acompanhamento de longo prazo, ao mesmo tempo que mantêm elevados padrões de eficiência operacional e sustentabilidade financeira”, ressalta Maely Coelho, presidente da MedSênior.