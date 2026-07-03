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Coluna Abdo Filho

Nova concessionária quer converter 100% do esgoto de Vitória em água de reúso

A Espírito Santo Saneamento quer entregar o efluente tratado para uso industrial, reduzindo a pressão sobre os rios. A concessionária tem acordo com a ArcelorMittal Tubarão, mas quer ir além

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 03:00

Públicado em 

03 jul 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Estação de tratamento Mulembá
Estação de Tratamento de Esgoto Mulembá, no bairro Joana D'Arc, em Vitória Carlos Alberto Silva

A Espírito Santo Saneamento, concessionária responsável pelo esgotamento sanitário de Vitória e mais 34 municípios capixabas, quer transformar a capital capixaba na primeira a converter 100% do esgoto tratado em água de reúso. A ideia é entregar o efluente tratado para uso industrial, reduzindo, assim, a pressão em cima dos rios da Grande Vitória.

A Espírito Santo Saneamento é o consórcio formado pela espanhola GS Inima e pela capixaba Forte Ambiental, de Cariacica. A companhia assumiu o comando da operação de esgoto das 35 cidades capixabas no começo de abril, após vencer um leilão realizado em junho de 2025. O contrato de 25 anos prevê aportes de R$ 4,9 bilhões ao longo do período. A GS também venceu um outro contrato, de R$ 2,2 bilhões, para construir e tocar a Estação de Produção de Água de Reúso (Epar) da região de Camburi (bairros da zona Norte de Vitória, além de Hélio Ferraz, Manoel Plaza, Rosário de Fátima, Eurico Salles, Carapina I e Bairro de Fátima, na Serra). Essa estrutura, que teve a sua construção iniciada há poucos dias, nascerá em condições de tratar o esgoto e entregar água de reuso a quem interessar. A ideia básica é juntar as demandas dos dois contratos: tratar o esgoto e entregar água de reúso.

Já há um acordo fechado com a ArcelorMittal Tubarão para o fornecimento de 300 litros de água de reúso por segundo e conversas com a Vale, mas é possível ir além. A vazão estimada em Vitória é de 635 litros por segundo, o suficiente para abastecer o Complexo de Tubarão (Vale e ArcelorMittal) e outras fábricas da região.

Para dar conta é preciso ter mais matéria-prima, ou seja, esgoto. Por isso, a Espírito Santo Saneamento estuda trazer pelo menos uma parte da operação da Estação de Tratamento de Esgoto de Mulembá, em Joana D'Arc, Vitória, e que não tem a tecnologia necessária, para a nova estação que está sendo construída. Lembrando que a Estação de Tratamento de Esgoto de Camburi, que funciona na área do Aeroporto de Vitória, será desativada assim que a Estação de Produção de Água de Reúso ficar pronta.

Os executivos da Espírito Santo Saneamento argumentam que, além de poupar o recurso natural e estar dentro dos mais modernos conceitos de economia circular, a empresa que contratar o serviço de fornecimento de água de reúso estará ajudando também na descarbonização, já que o bombeamento e o tratamento de água potável exigem muito mais energia.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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