Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/08/2026

A carta “3 de Ouros” favorece a colaboração, o reconhecimento e a construção conjunta. No amor, fazer planos em parceria fortalecerá a relação. Na carreira, o trabalho em equipe poderá destacar seus talentos e trazer bons resultados. Sua saúde melhorará quando você dividir responsabilidades e evitar assumir tudo sozinho(a). Entre amigos, uma parceria ou projeto em comum poderá aproximar você de pessoas que compartilham objetivos semelhantes aos seus.