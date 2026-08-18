Líderes do setor dizem que IA significa menos horas de trabalho — mas seus funcionários afirmam trabalhar até 90 horas semanais

Um ex-funcionário do Google, Amin Shali, deixou a empresa em maio devido aos impactos negativos que a IA, segundo ele, estava causando em seu trabalho. Entre os problemas, estava a necessidade de trabalhar até altas horas da noite por conta de falhas em funções internas de engenharia. Essa situação se tornava cada vez mais frequente à medida que o Google realocava recursos cruciais, como unidades de processamento e armazenamento de memória, para projetos de IA.