Quedas rápidas de energia podem queimar aparelhos? Saiba como evitar prejuízos

Caso um equipamento seja danificado por uma falha no fornecimento, o consumidor pode solicitar ressarcimento à distribuidora de energia. Conforme as regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o pedido pode ser feito em até cinco anos após a ocorrência do dano. É importante registrar protocolos, guardar documentos do aparelho e reunir informações sobre o dia e o horário do problema.