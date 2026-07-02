Fábrica de óleo de soja será inaugurada em Pinheiros, Norte do ES

A primeira fábrica de óleo de soja do Espírito Santo está para ser inaugurada em Pinheiros, município do Norte do Estado. A unidade ficará dentro da Fazenda Agro Sanders, pioneira no plantio de soja no Estado, e vai começar a operar no segundo semestre. O objetivo é agregar valor à produção e dar condições para que o cultivo de soja prospere em território capixaba. O investimento, apenas no maquinário, fica na casa dos R$ 5 milhões.



"Não faz sentido produzir e vender grão de soja a partir do Espírito Santo, o frete não compensa. Entretanto, vale a pena fazer o beneficiamento. O óleo de soja degomado pode ser usado como biocombustível, como ração, na indústria, no agronegócio, enfim tem uma série de funções e, portanto, tem bastante mercado perto da nossa linha de produção. Por ter bem mais valor agregado que o grão, a conta fica de pé mesmo com o custo do frete, afinal, estamos olhando para o mercado brasileiro como um todo", explicou Arthur Orletti Sanders, responsável pelo projeto.



Hoje, a produção da fazenda de Sanders está em 20 mil sacas de 60 quilos por ano. A capacidade instalada da fábrica de óleo será de 30 toneladas por dia. "Toda a nossa produção do último ano está armazenada aguardando o início da produção da usina, também pretendo captar soja com outros produtores aqui do Espírito Santo. A fábrica é modular, vai crescer conforme a demanda. O potencial é enorme", assinalou Sanders.