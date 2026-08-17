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Entrevista

No ES, João Gomes revela conselho de Alceu Valença, faz dueto com Rachel Reis e fala sobre relação com o sucesso

Cantor se apresentou no último dia do Movimento Cidade, em Vila Velha, e converou com HZ antes do show
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 13:25

João Gomes se apresentou neste domingo (16), no último dia do Festival Movimento Cidade
João Gomes se apresentou neste domingo (16), no último dia do Festival Movimento Cidade @lupa.ag

A chuva apertou, mas não foi suficiente para afastar os fãs de João Gomes do Parque da Prainha, em Vila Velha, neste domingo (16). O cantor foi uma das atrações do último dia do Movimento Cidade e colocou o público para cantar mesmo debaixo d’água, em uma apresentação repleta de sucessos.


No repertório, não faltaram músicas que já fazem parte da trajetória do artista, como “Eu Tenho a Senha”, “Dengo” e “Meu Pedaço de Pecado”. A chuva, que caiu forte durante o festival, acabou virando parte do cenário de uma noite marcada pela animação dos fãs capixabas.


Antes de subir ao palco, João Gomes conversou com o HZ e falou sobre carreira, sonhos, raízes e a responsabilidade de carregar o nome do piseiro para diferentes públicos.

Nem a chuva foi capaz de desanimar os fãs de João Gomes na Prainha, neste domingo (16)
Nem a chuva foi capaz de desanimar os fãs de João Gomes na Prainha, neste domingo (16) @lupa.ag
“Inteligência artificial pode fazer piseiro, mas jamais o João Gomes”

Uma das perguntas feitas ao cantor partiu de uma frase: a inteligência artificial poderia até fazer piseiro, mas jamais poderia fazer João Gomes.


Ao falar sobre o peso de ser uma referência do gênero e sobre o que leva para o palco a cada apresentação, o artista preferiu destacar as experiências que carrega desde a infância.

Sou muito feliz pela infância que eu tive. Mesmo com minhas limitações, eu acho que na nossa cabeça existe uma coisa que deve estar sempre viva, que são nossos sonhos, as coisas que a gente espera para quem está do nosso lado

João Gomes Cantor

Para João, a trajetória artística está diretamente ligada à capacidade de continuar acreditando e mantendo vivos os sonhos que começaram muito antes da fama.

João Gomes agitou os capixabas durante sua apresentação no Movimento Cidade, em Vila Velha
João Gomes agitou os capixabas durante sua apresentação no Movimento Cidade, em Vila Velha @lupa.ag
Um conselho de Alceu Valença

Entre as histórias que carrega da carreira, João Gomes contou ao HZ uma passagem curiosa ao lado de Alceu Valença.


O encontro aconteceu quando o cantor voltava de Macapá, onde havia passado a virada do ano, em 2024. Segundo João, Alceu não costumava falar muito sobre música com ele. Até que, em determinado momento, fez um comentário que marcou o artista.


“Alceu nunca me contava nada assim de música. Era só: ‘vem para cá, menino’, ‘vai para lá, menino’, ‘não sei o que, menino’. Era desse jeito. Aí ele chegou assim: ‘Eu vi o que você fez lá com o (Gilberto) Gil, tá? Muito legal, parabéns, continua assim’. Ele só falou isso para mim. Fiquei cheio de entusiasmo, cheio de felicidade, assim, porque tem certo dia na nossa vida que aparecem esses anjos”, contou.

Show do João Gomes no Movimento Cidade 2026
Show do João Gomes no Movimento Cidade 2026 @lupa.ag
 “O lugar que eu moro me ajuda”

João também falou sobre a relação com o sucesso e a importância de manter os pés no chão. Para ele, muito do que conquistou está ligado ao lugar onde vive e às pessoas que fazem parte de sua rotina.


“Eu atribuo muita coisa boa na minha vida ao lugar que eu moro. Eu vivi a vida de uma forma muito isolada, limitada a lugares com poucas pessoas, ou então apenas camarins e hotel e tal”, explicou.


Segundo o cantor, voltar para casa e manter contato com as pessoas é uma forma de lembrar que, apesar da dimensão que a carreira alcançou, ele não está sozinho.

Show do João Gomes no Movimento Cidade 2026
Show do João Gomes no Movimento Cidade 2026 @lupa.ag

Hoje, quando eu estou em casa, mesmo que eu saia na rua, eu sinto que a turma me ajuda a entender que eu não estou sozinho”

João Gomes Cantor

Dueto surpresa com Rachel Reis

E a noite ainda reservou uma surpresa para o público capixaba. Rachel Reis, que também se apresentou no Movimento Cidade, subiu ao palco para cantar ao lado de João Gomes.


Os dois fizeram um dueto de “Sexy Yemanjá”, música eternizada na voz de Pepeu Gomes, em um dos momentos especiais da apresentação.

João Gomes agitou os capixabas durante sua apresentação no Movimento Cidade, em Vila Velha
João Gomes agitou os capixabas durante sua apresentação no Movimento Cidade, em Vila Velha @lupa.ag

João também destacou na conversa com o HZ a relação próxima com o público pode fazer diferença na trajetória de um artista.


“Hoje você tem como administrar e cuidar de um público com a palma da sua mão. Então, seja um comentário que alguém deixe no seu vídeo, você dá aquela atenção. Aquela pessoa nunca vai lhe abandonar e vai torcer pela sua vitória”, disse.


E resumiu a fórmula: “Eu acho que é isso, cuidar das pessoas, que elas vão lhe ajudar a chegar lá.”

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