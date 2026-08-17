No ES, João Gomes revela conselho de Alceu Valença, faz dueto com Rachel Reis e fala sobre relação com o sucesso

A chuva apertou, mas não foi suficiente para afastar os fãs de João Gomes do Parque da Prainha, em Vila Velha, neste domingo (16). O cantor foi uma das atrações do último dia do Movimento Cidade e colocou o público para cantar mesmo debaixo d’água, em uma apresentação repleta de sucessos.





No repertório, não faltaram músicas que já fazem parte da trajetória do artista, como “Eu Tenho a Senha”, “Dengo” e “Meu Pedaço de Pecado”. A chuva, que caiu forte durante o festival, acabou virando parte do cenário de uma noite marcada pela animação dos fãs capixabas.





Antes de subir ao palco, João Gomes conversou com o HZ e falou sobre carreira, sonhos, raízes e a responsabilidade de carregar o nome do piseiro para diferentes públicos.