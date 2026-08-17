No ES, João Gomes revela conselho de Alceu Valença, faz dueto com Rachel Reis e fala sobre relação com o sucesso

A chuva apertou, mas não foi suficiente para afastar os fãs de João Gomes do Parque da Prainha, em Vila Velha, neste domingo (16). O cantor foi uma das atrações do último dia do Movimento Cidade e colocou o público para cantar mesmo debaixo d’água, em uma apresentação repleta de sucessos.
No repertório, não faltaram músicas que já fazem parte da trajetória do artista, como “Eu Tenho a Senha”, “Dengo” e “Meu Pedaço de Pecado”. A chuva, que caiu forte durante o festival, acabou virando parte do cenário de uma noite marcada pela animação dos fãs capixabas.
Antes de subir ao palco, João Gomes conversou com o HZ e falou sobre carreira, sonhos, raízes e a responsabilidade de carregar o nome do piseiro para diferentes públicos.
Uma das perguntas feitas ao cantor partiu de uma frase: a inteligência artificial poderia até fazer piseiro, mas jamais poderia fazer João Gomes.
Ao falar sobre o peso de ser uma referência do gênero e sobre o que leva para o palco a cada apresentação, o artista preferiu destacar as experiências que carrega desde a infância.
Sou muito feliz pela infância que eu tive. Mesmo com minhas limitações, eu acho que na nossa cabeça existe uma coisa que deve estar sempre viva, que são nossos sonhos, as coisas que a gente espera para quem está do nosso lado
João Gomes Cantor
Para João, a trajetória artística está diretamente ligada à capacidade de continuar acreditando e mantendo vivos os sonhos que começaram muito antes da fama.
Entre as histórias que carrega da carreira, João Gomes contou ao HZ uma passagem curiosa ao lado de Alceu Valença.
O encontro aconteceu quando o cantor voltava de Macapá, onde havia passado a virada do ano, em 2024. Segundo João, Alceu não costumava falar muito sobre música com ele. Até que, em determinado momento, fez um comentário que marcou o artista.
“Alceu nunca me contava nada assim de música. Era só: ‘vem para cá, menino’, ‘vai para lá, menino’, ‘não sei o que, menino’. Era desse jeito. Aí ele chegou assim: ‘Eu vi o que você fez lá com o (Gilberto) Gil, tá? Muito legal, parabéns, continua assim’. Ele só falou isso para mim. Fiquei cheio de entusiasmo, cheio de felicidade, assim, porque tem certo dia na nossa vida que aparecem esses anjos”, contou.
João também falou sobre a relação com o sucesso e a importância de manter os pés no chão. Para ele, muito do que conquistou está ligado ao lugar onde vive e às pessoas que fazem parte de sua rotina.
“Eu atribuo muita coisa boa na minha vida ao lugar que eu moro. Eu vivi a vida de uma forma muito isolada, limitada a lugares com poucas pessoas, ou então apenas camarins e hotel e tal”, explicou.
Segundo o cantor, voltar para casa e manter contato com as pessoas é uma forma de lembrar que, apesar da dimensão que a carreira alcançou, ele não está sozinho.
Hoje, quando eu estou em casa, mesmo que eu saia na rua, eu sinto que a turma me ajuda a entender que eu não estou sozinho”
João Gomes Cantor
E a noite ainda reservou uma surpresa para o público capixaba. Rachel Reis, que também se apresentou no Movimento Cidade, subiu ao palco para cantar ao lado de João Gomes.
Os dois fizeram um dueto de “Sexy Yemanjá”, música eternizada na voz de Pepeu Gomes, em um dos momentos especiais da apresentação.
João também destacou na conversa com o HZ a relação próxima com o público pode fazer diferença na trajetória de um artista.
“Hoje você tem como administrar e cuidar de um público com a palma da sua mão. Então, seja um comentário que alguém deixe no seu vídeo, você dá aquela atenção. Aquela pessoa nunca vai lhe abandonar e vai torcer pela sua vitória”, disse.
E resumiu a fórmula: “Eu acho que é isso, cuidar das pessoas, que elas vão lhe ajudar a chegar lá.”
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