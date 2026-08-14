Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • TV Gazeta desembarca no Movimento Cidade nesta sexta-feira (14) com experiência comemorativa dos 50 anos da emissora
Festival

TV Gazeta desembarca no Movimento Cidade nesta sexta-feira (14) com experiência comemorativa dos 50 anos da emissora

Em ano de celebração, emissora leva o conceito “A gente se vê em você” para a Prainha, com experiência instagramável e distribuição de brindes durante o festival
Hugo Dadalto

Hugo Dadalto

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 14:49

TV Gazeta estará com ativação no Festival Movimento Cidade
TV Gazeta estará com ativação no Festival Movimento Cidade TV Gazeta

A celebração dos 50 anos da TV Gazeta ganha mais um destino neste fim de semana. A partir desta sexta-feira (14), a emissora desembarca no Parque da Prainha, em Vila Velha, para estar pertinho do público em mais uma edição do Movimento Cidade. Dessa vez, levando para perto de quem vai se jogar no festival uma experiência que traduz o conceito da campanha “A gente se vê em você”, que celebra as cinco décadas da emissora.


Por lá, o espaço transforma o universo dos espelhos, um dos elementos centrais da campanha de aniversário, em uma experiência para ser vivida, registrada e compartilhada. O público poderá circular por um ambiente instagramável criado especialmente para o festival, pensado para render fotos e momentos de interação.


Além do registro fotográfico, o público poderá garantir, também, espelhinhos para levar a TV Gazeta para onde circular. Tudo isso inspirado na ideia de que cada pessoa também ajuda a construir a história da televisão que faz parte da vida dos capixabas.


Responsável por dar vida à estrutura da ativação, o analista de Marketing da Rede Gazeta Pedro Marinho explica que o espaço foi pensado como um convite para que o público se veja, reconheça a diversidade de pessoas que fazem a TV Gazeta e também perceba que, por trás da tela, existem diferentes rostos, histórias e perspectivas.


“Mais do que apresentar uma marca, a proposta é criar um ponto de encontro entre a TV Gazeta e as pessoas que estarão na Prainha durante os três dias de festival. Em um evento marcado pela música, pela arte e pela diversidade de experiências, a emissora aproveita a atmosfera do Movimento Cidade para reforçar uma mensagem que atravessa seus 50 anos de história: a televisão também é feita dos rostos, das histórias e dos olhares de quem está do outro lado da tela”, reforça Pedro.


Oito anos de parceria


A presença da TV Gazeta no Movimento Cidade também celebra a continuidade de uma parceria que já atravessa oito anos entre o grupo Rede Gazeta e o festival. Ao longo desse período, a emissora acompanha de perto a construção do evento e sua trajetória como um dos principais encontros de música, cultura e experiências do Espírito Santo.

De lá pra cá, diferentes veículos e marcas da casa como A Gazeta, Rede Gazeta, HZ e TV Gazeta foram as responsáveis por registrar, de perto, as novidades, mudanças e os bastidores desta celebração que reúne arte, música e cultura.


“Estamos celebrando 50 anos com uma campanha que fala diretamente sobre as pessoas e sobre como elas fazem parte da nossa história todos os dias. Por isso, estar no Movimento Cidade faz tanto sentido. É um evento que reúne diferentes pessoas, histórias, culturas e formas de viver a cidade. Levar o nosso conceito ‘A gente se vê em você’ para esse ambiente é uma maneira de transformar esse lema que guia nossa campanha em uma experiência, colocando o público no centro desta festa”, destaca a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.


SERVIÇO

TV Gazeta no Movimento Cidade

Quando: 14, 15 e 16 de agosto

Onde: Parque da Prainha, Vila Velha

Horário de funcionamento do festival

Veja Também 

Festival Movimento Cidade, realizado no Parque da Prainha, em Vila Velha

Movimento Cidade 2026: tudo o que você precisa saber sobre o festival em Vila Velha

Marcelo D2 fará show no ES com novo álbum “Manual Prático do Novo Samba Tradicional”

Marcelo D2 apresenta novo show no Festival Movimento Cidade, em Vila Velha

Mostrando a diversidade musical do estado, 5 artistas capixabas estão na lineup do festival

Artistas capixabas prometem destacar a força da música do ES no festival Movimento Cidade 2026

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que o Brasil ganha e o que arrisca ao acionar lei para revidar 'tarifaço' dos EUA?
Luiz Eduardo Baptista, Flamengo
Com salários elevados, Palmeiras e Flamengo amargam déficits financeiros no 1º semestre
Carteira de trabalho digital
Desemprego no ES está abaixo da média do país; veja ranking nacional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados