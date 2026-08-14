TV Gazeta desembarca no Movimento Cidade nesta sexta-feira (14) com experiência comemorativa dos 50 anos da emissora

A celebração dos 50 anos da TV Gazeta ganha mais um destino neste fim de semana. A partir desta sexta-feira (14), a emissora desembarca no Parque da Prainha, em Vila Velha, para estar pertinho do público em mais uma edição do Movimento Cidade. Dessa vez, levando para perto de quem vai se jogar no festival uma experiência que traduz o conceito da campanha “A gente se vê em você”, que celebra as cinco décadas da emissora.





Por lá, o espaço transforma o universo dos espelhos, um dos elementos centrais da campanha de aniversário, em uma experiência para ser vivida, registrada e compartilhada. O público poderá circular por um ambiente instagramável criado especialmente para o festival, pensado para render fotos e momentos de interação.





Além do registro fotográfico, o público poderá garantir, também, espelhinhos para levar a TV Gazeta para onde circular. Tudo isso inspirado na ideia de que cada pessoa também ajuda a construir a história da televisão que faz parte da vida dos capixabas.





Responsável por dar vida à estrutura da ativação, o analista de Marketing da Rede Gazeta Pedro Marinho explica que o espaço foi pensado como um convite para que o público se veja, reconheça a diversidade de pessoas que fazem a TV Gazeta e também perceba que, por trás da tela, existem diferentes rostos, histórias e perspectivas.





“Mais do que apresentar uma marca, a proposta é criar um ponto de encontro entre a TV Gazeta e as pessoas que estarão na Prainha durante os três dias de festival. Em um evento marcado pela música, pela arte e pela diversidade de experiências, a emissora aproveita a atmosfera do Movimento Cidade para reforçar uma mensagem que atravessa seus 50 anos de história: a televisão também é feita dos rostos, das histórias e dos olhares de quem está do outro lado da tela”, reforça Pedro.





Oito anos de parceria





A presença da TV Gazeta no Movimento Cidade também celebra a continuidade de uma parceria que já atravessa oito anos entre o grupo Rede Gazeta e o festival. Ao longo desse período, a emissora acompanha de perto a construção do evento e sua trajetória como um dos principais encontros de música, cultura e experiências do Espírito Santo.

De lá pra cá, diferentes veículos e marcas da casa como A Gazeta, Rede Gazeta, HZ e TV Gazeta foram as responsáveis por registrar, de perto, as novidades, mudanças e os bastidores desta celebração que reúne arte, música e cultura.





“Estamos celebrando 50 anos com uma campanha que fala diretamente sobre as pessoas e sobre como elas fazem parte da nossa história todos os dias. Por isso, estar no Movimento Cidade faz tanto sentido. É um evento que reúne diferentes pessoas, histórias, culturas e formas de viver a cidade. Levar o nosso conceito ‘A gente se vê em você’ para esse ambiente é uma maneira de transformar esse lema que guia nossa campanha em uma experiência, colocando o público no centro desta festa”, destaca a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.





SERVIÇO

TV Gazeta no Movimento Cidade

Quando: 14, 15 e 16 de agosto

Onde: Parque da Prainha, Vila Velha

Horário de funcionamento do festival