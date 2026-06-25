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Coluna Abdo Filho

Empilhadeiras: de olho na expansão logística, gigante chinesa inicia operação no ES

A Heli é a maior empresa de empilhadeiras da China e lidera o desenvolvimento de baterias de lítio no mundo. Espírito Santo é visto com enorme potencial

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 17:50

Públicado em 

25 jun 2026 às 17:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Empilhadeira da marca chiensa Heli em operação Divulgação/Heli

De olho na forte expansão do mercado logístico e nas indústrias do Espírito Santo, a Heli Empilhadeiras, em parceria com investidores locais, vai colocar R$ 50 milhões em uma operação na Serra. A Heli é a maior empresa de empilhadeiras da China e lidera o segmento de baterias de lítio no mundo. Os investidores acreditam que o Espírito Santo reúne condições - localização estratégica, forte vocação logística e crescimento das atividades portuárias - para puxar a transição energética dentro dos complexos logísticos brasileiros.


A vinda da Heli para o mercado capixaba foi coordenada pelo empresário Thiago Orletti, que é sócio do tradicional Grupo Orletti, com negócios nos mais diversos setores. Ele faz uma aposta firme no crescimento do mercado e na transição energética do setor, substituindo o maquinário movido a combustíveis fósseis por soluções elétricas, com baterias de lítio.

“O mercado está passando por uma mudança estrutural. A eletrificação da movimentação de cargas deixará de ser uma opção para se tornar um requisito de competitividade. Nosso objetivo é contribuir para que as empresas capixabas tenham acesso às melhores tecnologias disponíveis, reduzindo custos operacionais e aumentando sua eficiência”, afirma Thiago Orletti, gestor da Heli Empilhadeiras no Estado.
 
A estratégia prevê forte atuação no mercado de locação de equipamentos, modalidade que vem crescendo no Brasil. "O mercado de aluguel de máquinas cresce forte, porque facilita o acesso a um maquinário de ponta. Em seis meses, já colocamos mais de 100 empilhadeiras no mercado, foi além do esperado. Estamos investindo em mais máquinas para dar conta da demanda. O investimento total vai ficar em R$ 50 milhões", disse Orletti.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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