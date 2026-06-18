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Coluna Abdo Filho

Parque logístico capixaba: o otimismo impera, mas temos desafios

Os bilhões investidos na implantação e na ampliação dos portos do Espírito Santo injetaram uma boa dose de otimismo no debate, mas ainda há questões a serem solucionadas

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 18:26

Públicado em 

18 jun 2026 às 18:26
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Movimento de contêineres no Porto de Vitória Carlos Alberto Silva

Os bilhões investidos na implantação e na ampliação de portos do Espírito Santo injetaram uma boa dose de otimismo no debate sobre o futuro do Estado enquanto grande plataforma de movimentação de cargas do Brasil. A boa qualidade dos aeroportos - de Vitória e os regionais - e o andamento das obras de duplicação da BR 101, principal corredor rodoviário capixaba, também animam. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas ainda há desafios relevantes pela reta.

"Conseguimos avanços importantes nos últimos anos, não há dúvidas. Em Aracruz, o Porto da Imetame está sendo concluído, Portocel estuda ampliação e Vports já entrou com pedido de licenciamento ambiental. Em Presidente Kennedy, o Porto Central está com obras em andamento. Outro avanço foi a repactuação feita na concessão da BR 101 capixaba, a primeira feita no Brasil. Agora, precisamos acompanhar o andamento das ferrovias e da BR 262. Vai sair, mas nada é simples", enumerou o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, que participou da Modal Expo, no Pavilhão de Carapina, principal feira de logística do Estado.

O governador afirma não ser fácil porque a expectativa, no final do ano passado, era de que o encaminhamento de três estruturas fundamentais para o Espírito Santo - EF 118 (Vitória-Rio), Ferrovia Centro-Atlântica e BR 262 - sairia ainda no primeiro semestre de 2026, mas, até agora, apenas a renovação da concessão da FCA (que faz a conexão do Brasil Central com a Ferrovia Vitória-Minas) com a VLI Logística de fato andou.

"O Tribunal de Contas (da União) está analisando o que foi acordado entre a concessionária e a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e o Ministérios dos Transportes. Esperamos que saia uma definição no segundo semestre. Sobre a BR 262, estamos aguardando o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) publicar o edital de licitação para contratar a empresa que fará a obra. Algo parecido acontece com a EF 118, estamos aguardando o leilão da concessão ser marcado. As coisas estão caminhando, não é na velocidade desejada, mas estão caminhando", explicou o governador.

Uma das grandes preocupações dos capixabas é o início do período eleitoral, as campanhas estarão na rua em meados de agosto. Todos os casos citados são tocados pelas áreas técnicas dos órgãos, mas todos sabemos como Brasília funciona e como a política interfere...

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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ferrovia ef 118 (vitória-rio) Porto da Imetame (Aracruz) Vports Porto Central
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