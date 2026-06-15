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Coluna Abdo Filho

Isenção de ICMS para taxistas e motoristas de app: a renúncia fiscal esperada no ES

Decreto será assinado nesta terça-feira pelo governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 20:06

Públicado em 

15 jun 2026 às 20:06
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Trânsito na Avenida Vitória, na Capital do Espírito Santo Fernando Madeira

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, assina, nesta terça-feira (16), o decreto que isenta de pagamento de ICMS taxistas e motoristas de aplicativo. Os profissionais que atuam no Estado poderão comprar carros a combustão, híbridos e elétricos sem a incidência do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, cuja alíquota, no caso, é de 12%. Até agora, só estavam isentos taxistas que adquirissem veículos a combustão. A expectativa é de que algo entre 30 mil e 40 mil profissionais sejam beneficiados pela medida que passa a valer a partir de quarta-feira.

Pelas contas do governo estadual, a renúncia fiscal ficará, no máximo, em R$ 5 milhões por ano. Os motoristas de aplicativo terão de comprovar que trabalham regularmente no transporte de pessoas. As regras são de uma lei estadual, de 2019.  Poderão acessar o benefício os condutores de automóveis e motos que exerçam de forma habitual a atividade de transporte privado remunerado individual de passageiros por meio de aplicativos, observados os requisitos estabelecidos na regulamentação, entre eles a comprovação da atividade e o atendimento aos critérios definidos pela legislação estadual.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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