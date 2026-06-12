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Coluna Abdo Filho

Log-In Logística avalia novos investimentos no Espírito Santo

A companhia, que tem a gigante MSC como sócia majoritária, é a responsável pelo Terminal Portuário de Vila Velha

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 03:00

Públicado em 

12 jun 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres Carlos Alberto Silva
A Log-In Logística inaugurou, nesta quarta-feira (10), a expansão do Terminal Portuário de Vila Velha, o único a operar contêineres no Espírito Santo. Quem esteve aqui para a cerimônia foi Marcus Voloch, presidente da companhia, que tem a gigante MSC como principal acionista. Animado com o novo espaço, que aumentou em quase 70% a área de operação, o executivo fez uma análise sobre o futuro do Espírito Santo enquanto hub logístico do Brasil e disse estar de olho em oportunidades de investimento por aqui.

"Vejo o Espírito Santo, com os portos que estão sendo desenvolvidos por aqui, com enorme potencial para se transformar em um hub portuário brasileiro. O Estado é bem localizado, próximo de grande parte do PIB brasileiro e vai ter porto de água profunda. Tem tudo para receber os navios que virão de todo o planeta e distribuir a carga pelo Brasil, aliás, muita coisa por cabotagem. É claro que a Log-In está observando toda essa dinâmica e estamos abertos a investir em terminais em outros lugares do Brasil e também do Espírito Santo. A MSC, sócia majoritária da Log-In, é a maior empresa de navegação do mundo, tem muito apetite pelo negócio", explicou Voloch.

Na visão dele, trata-se de uma alternativa econômica muito boa para o futuro do Espírito Santo. "Hoje, boa parte do que é importado pelo Espírito Santo depende de incentivos fiscais para ficar de pé. Com a reforma tributária os incentivos acabam, o que vai acontecer? Vejo esses investimentos, que darão mais eficiência à prestação do serviço no Espírito Santo, como uma alternativa bem interessante". 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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