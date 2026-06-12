Log-In Logística avalia novos investimentos no Espírito Santo

A Log-In Logística inaugurou, nesta quarta-feira (10), a expansão do Terminal Portuário de Vila Velha, o único a operar contêineres no Espírito Santo. Quem esteve aqui para a cerimônia foi Marcus Voloch, presidente da companhia, que tem a gigante MSC como principal acionista. Animado com o novo espaço, que aumentou em quase 70% a área de operação, o executivo fez uma análise sobre o futuro do Espírito Santo enquanto hub logístico do Brasil e disse estar de olho em oportunidades de investimento por aqui.

"Vejo o Espírito Santo, com os portos que estão sendo desenvolvidos por aqui, com enorme potencial para se transformar em um hub portuário brasileiro . O Estado é bem localizado, próximo de grande parte do PIB brasileiro e vai ter porto de água profunda. Tem tudo para receber os navios que virão de todo o planeta e distribuir a carga pelo Brasil, aliás, muita coisa por cabotagem. É claro que a Log-In está observando toda essa dinâmica e estamos abertos a investir em terminais em outros lugares do Brasil e também do Espírito Santo. A MSC, sócia majoritária da Log-In, é a maior empresa de navegação do mundo, tem muito apetite pelo negócio", explicou Voloch.

Na visão dele, trata-se de uma alternativa econômica muito boa para o futuro do Espírito Santo. "Hoje, boa parte do que é importado pelo Espírito Santo depende de incentivos fiscais para ficar de pé. Com a reforma tributária os incentivos acabam, o que vai acontecer? Vejo esses investimentos, que darão mais eficiência à prestação do serviço no Espírito Santo, como uma alternativa bem interessante".