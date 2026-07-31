Michael Jackson ganha espetáculo sinfônico inédito no ES com Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira

Já imaginou ouvir os hits “Thriller”, “Beat It” ou “Smooth Criminal” ao som de uma orquestra? Essa foi a ideia do novo espetáculo da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, no projeto Ídolos Orquestrados, que agora celebra o Rei do Pop, Michael Jackson. O show da turnê nacional começa no dia 14 de agosto, no Teatro Universitário da UFES, em Vitória.





O concerto será gratuito e apresentado em duas sessões, às 18h e 21h. Depois de Beatles e Tim Maia, o projeto do grupo sinfônico prepara um espetáculo formado apenas pelos sucessos de um dos maiores ícones da música. Com direção geral e regência do maestro Tiago Padim, a setlist inclui versões orquestrais de “I'll Be There”, “Black & White” e “They Don't Care About Us”.





Formada por 45 integrantes, a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira nasceu com a proposta de trazer um “ar” orquestral para a música do Espírito Santo. Seu conceito consiste em unir a imponência do estilo sinfônico com a execução de músicas populares, como MPB, ritmos regionais, internacionais e clássicos do pop-rock.





Considerado um dos maiores artistas da música pop, Michael Jackson começou sua carreira musical ainda criança com o grupo “Jackson 5”, formado por seus irmãos. Já como artista solo, o americano se consagrou como rei do pop por seus efeitos icônicos, sendo “Thriller” o álbum mais vendido da história e “Billie Jean” o primeiro clipe de um artista negro exibido pela MTV nos Estados Unidos.