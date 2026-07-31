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"Ídolos Orquestrados"

Michael Jackson ganha espetáculo sinfônico inédito no ES com Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira

Rei do Pop vai ser o tema de uma turnê nacional que homenageia ícones da música; ingressos gratuitos estão disponíveis
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 08:00

Michael Jackson completaria 64 anos nesta segunda
Michael Jackson completaria 64 anos nesta segunda César Itiberê/Folhapress

Já imaginou ouvir os hits “Thriller”, “Beat It” ou “Smooth Criminal” ao som de uma orquestra? Essa foi a ideia do novo espetáculo da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, no projeto Ídolos Orquestrados, que agora celebra o Rei do Pop, Michael Jackson. O show da turnê nacional começa no dia 14 de agosto, no Teatro Universitário da UFES, em Vitória. 


O concerto será gratuito e apresentado em duas sessões, às 18h e 21h. Depois de Beatles e Tim Maia, o projeto do grupo sinfônico prepara um espetáculo formado apenas pelos sucessos de um dos maiores ícones da música. Com direção geral e regência do maestro Tiago Padim, a setlist inclui versões orquestrais de “I'll Be There”,  “Black & White” e “They Don't Care About Us”.


Formada por 45 integrantes, a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira nasceu com a proposta de trazer um “ar” orquestral para a música do Espírito Santo. Seu conceito consiste em unir a imponência do estilo sinfônico com a execução de músicas populares, como MPB, ritmos regionais, internacionais e clássicos do pop-rock.


Considerado um dos maiores artistas da música pop, Michael Jackson começou sua carreira musical ainda criança com o grupo “Jackson 5”, formado por seus irmãos. Já como artista solo, o americano se consagrou como rei do pop por seus efeitos icônicos, sendo “Thriller” o álbum mais vendido da história e  “Billie Jean” o primeiro clipe de um artista negro exibido pela MTV nos Estados Unidos.

SERVIÇO

EspetáculoÍdolos Orquestrados

GrupoOrquestra Filarmônica Moderna Brasileira

Local: Teatro da UFES, Vitória

Horários18h e 21h

Ingressos: Gratuitos; disponíveis através do Instagram do grupo sinfônico.

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