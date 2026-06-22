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Cultura

Espetáculo de dança flamenca inspirado na mitologia faz temporada gratuita no ES

Montagem passa por Vitória, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí e Domingos Martins entre junho e julho, com apresentações e oficinas gratuitas
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 10:18

Espetáculo de dança flamenca faz circulação gratuita por cinco cidades do ES
Espetáculo de dança flamenca faz circulação gratuita por cinco cidades do ES Farley José

Fantasia, mistério, mitologia e dança se unem em um evento artístico pelo Espírito Santo. O espetáculo de dança flamenca “Sirena” chega para a sua temporada de apresentações gratuitas nos municípios de Domingos Martins, Guaçuí, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e Vitória, entre os dias 26 de junho e 12 de julho.


Idealizado e interpretado pela bailarina e coreógrafa Ivna Messina, o espetáculo revisita personagens clássicos da mitologia, como Sereia, Fauno, Harpia e Medusa, a partir da linguagem da dança flamenca. A proposta é explorar aspectos fantasiosos, grotescos e animalescos dessas figuras, questionando padrões estéticos e preconceitos associados às representações tradicionais.


Nesta nova edição, uma das novidades é a ampliação da acessibilidade. Haverá apresentações voltadas para públicos cegos e surdos, com recursos de audiodescrição. 


A temporada também contará com uma Oficina de Criação em Dança, aberta ao público geral, e uma Oficina de Dança Flamenca voltada para pessoas com deficiência intelectual atendidas pelo Vitória Down. As inscrições estarão abertas a partir do dia 25 de junho.

Espetáculo de dança flamenca faz circulação gratuita por cinco cidades do ES
Espetáculo de dança flamenca faz circulação gratuita por cinco cidades do ES Farley José

Serviço

Espetáculo Sirena

Quando: de 27 de junho a 12 de julho

Entrada gratuita

Apresentações abertas ao público:

27 de junho, às 19h30 – Cena Espaço Cultural, em Domingos Martins

3 de julho, às 19h30 – Teatro Fernando Torres, em Guaçuí

4 de julho, às 19h30 – Centro Operário e de Proteção Mútua, em Cachoeiro de Itapemirim

8 de julho, às 19h30 – Theatro Carlos Gomes, em Vitória

12 de julho, às 19h30 – Espaço Cultural Sede do Grupo de Teatro Rerigtiba, em Anchieta


Os ingressos para a apresentação em Vitória poderão ser retirados a partir de 6 de julho pelo site Sympla. Nos demais municípios, a distribuição ocorrerá nas bilheterias dos locais, 30 minutos antes do início dos espetáculos.

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