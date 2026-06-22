Espetáculo de dança flamenca inspirado na mitologia faz temporada gratuita no ES

Fantasia, mistério, mitologia e dança se unem em um evento artístico pelo Espírito Santo. O espetáculo de dança flamenca “Sirena” chega para a sua temporada de apresentações gratuitas nos municípios de Domingos Martins, Guaçuí, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e Vitória, entre os dias 26 de junho e 12 de julho.
Idealizado e interpretado pela bailarina e coreógrafa Ivna Messina, o espetáculo revisita personagens clássicos da mitologia, como Sereia, Fauno, Harpia e Medusa, a partir da linguagem da dança flamenca. A proposta é explorar aspectos fantasiosos, grotescos e animalescos dessas figuras, questionando padrões estéticos e preconceitos associados às representações tradicionais.
Nesta nova edição, uma das novidades é a ampliação da acessibilidade. Haverá apresentações voltadas para públicos cegos e surdos, com recursos de audiodescrição.
A temporada também contará com uma Oficina de Criação em Dança, aberta ao público geral, e uma Oficina de Dança Flamenca voltada para pessoas com deficiência intelectual atendidas pelo Vitória Down. As inscrições estarão abertas a partir do dia 25 de junho.
Serviço
Espetáculo Sirena
Quando: de 27 de junho a 12 de julho
Entrada gratuita
Apresentações abertas ao público:
27 de junho, às 19h30 – Cena Espaço Cultural, em Domingos Martins
3 de julho, às 19h30 – Teatro Fernando Torres, em Guaçuí
4 de julho, às 19h30 – Centro Operário e de Proteção Mútua, em Cachoeiro de Itapemirim
8 de julho, às 19h30 – Theatro Carlos Gomes, em Vitória
12 de julho, às 19h30 – Espaço Cultural Sede do Grupo de Teatro Rerigtiba, em Anchieta
Os ingressos para a apresentação em Vitória poderão ser retirados a partir de 6 de julho pelo site Sympla. Nos demais municípios, a distribuição ocorrerá nas bilheterias dos locais, 30 minutos antes do início dos espetáculos.