Espetáculo de dança flamenca inspirado na mitologia faz temporada gratuita no ES

Fantasia, mistério, mitologia e dança se unem em um evento artístico pelo Espírito Santo. O espetáculo de dança flamenca “Sirena” chega para a sua temporada de apresentações gratuitas nos municípios de Domingos Martins, Guaçuí, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e Vitória, entre os dias 26 de junho e 12 de julho.





Idealizado e interpretado pela bailarina e coreógrafa Ivna Messina, o espetáculo revisita personagens clássicos da mitologia, como Sereia, Fauno, Harpia e Medusa, a partir da linguagem da dança flamenca. A proposta é explorar aspectos fantasiosos, grotescos e animalescos dessas figuras, questionando padrões estéticos e preconceitos associados às representações tradicionais.





Nesta nova edição, uma das novidades é a ampliação da acessibilidade. Haverá apresentações voltadas para públicos cegos e surdos, com recursos de audiodescrição.





A temporada também contará com uma Oficina de Criação em Dança, aberta ao público geral, e uma Oficina de Dança Flamenca voltada para pessoas com deficiência intelectual atendidas pelo Vitória Down. As inscrições estarão abertas a partir do dia 25 de junho.