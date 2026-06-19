Mais que futebol: haitiano no ES compartilha laços culturais entre Brasil e Haiti

Muito além dos 90 minutos em campo, o confronto entre Brasil e Haiti, que acontece nesta sexta (19), às 21h30, também coloca em evidência histórias de integração, acolhimento e troca cultural aqui no Espírito Santo.





Entre tradições, costumes e a paixão compartilhada pelo futebol, o duelo ganha um significado ainda mais profundo para os haitianos que vivem no estado.





Para entender essa conexão, HZ conversou com um imigrante que acompanha de perto a seleção de seu país e revelou como é torcer em uma partida que une duas nações importantes em sua trajetória.