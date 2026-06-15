Capixaba viraliza após sogra marcar evento no mesmo horário do jogo do Brasil

Que jogo do Brasil é um compromisso indiscutível no país, tudo mundo sabe. Quer dizer, quase todo mundo. Imagina se a sua sogra marcasse um evento no mesmo horário, o que você faria? A influenciadora capixaba Raíssa Tavares viralizou ao passar por essa situação no último sábado (13), dia da estreia do Brasil no mundial.





Com tudo marcado para reunir amigos para assistir à estreia, Raísa foi pega de surpresa ao descobrir que a sogra havia marcado o lançamento de seu livro no mesmo dia e horário do jogo da Seleção.





A situação inusitada foi compartilhada nas redes sociais e rapidamente conquistou os internautas, que se identificaram com o dilema entre prestigiar um compromisso familiar e acompanhar a estreia da Seleção Brasileira.





As imagens mostram familiares atentos ao celular durante o evento, trocando informações sobre o jogo e tentando disfarçar a torcida. O momento de maior tensão acontece justamente quando o Brasil marca, tornando impossível conter a empolgação.





Nos comentários, usuários brincaram com a escolha difícil enfrentada pela influenciadora e elogiaram a criatividade da família para não perder nenhum lance da partida.





A publicação também gerou debates bem-humorados sobre quais compromissos seriam capazes de fazer um brasileiro abrir mão de assistir a um jogo do Brasil em um Mundial.