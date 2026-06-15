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Copa ou sogra?

Capixaba viraliza após sogra marcar evento no mesmo horário do jogo do Brasil

Com roupas da Seleção escondidas, família acompanhou partida durante cerimônia e protagonizou cena que viralizou
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 11:15

Que jogo do Brasil é um compromisso indiscutível no país, tudo mundo sabe. Quer dizer, quase todo mundo. Imagina se a sua sogra marcasse um evento no mesmo horário, o que você faria? A influenciadora capixaba Raíssa Tavares viralizou ao passar por essa situação no último sábado (13), dia da estreia do Brasil no mundial.


Com tudo marcado para reunir amigos para assistir à estreia, Raísa foi pega de surpresa ao descobrir que a sogra havia marcado o lançamento de seu livro no mesmo dia e horário do jogo da Seleção.


A situação inusitada foi compartilhada nas redes sociais e rapidamente conquistou os internautas, que se identificaram com o dilema entre prestigiar um compromisso familiar e acompanhar a estreia da Seleção Brasileira. 


As imagens mostram familiares atentos ao celular durante o evento, trocando informações sobre o jogo e tentando disfarçar a torcida. O momento de maior tensão acontece justamente quando o Brasil marca, tornando impossível conter a empolgação.


Nos comentários, usuários brincaram com a escolha difícil enfrentada pela influenciadora e elogiaram a criatividade da família para não perder nenhum lance da partida.


A publicação também gerou debates bem-humorados sobre quais compromissos seriam capazes de fazer um brasileiro abrir mão de assistir a um jogo do Brasil em um Mundial.

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